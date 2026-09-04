Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 5 September 2026 | 02.12 WIB

Imbas Truk Mogok, Layanan Koridor 13 Transjakarta Hanya Sampai Halte JORR

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Layanan Transjakarta Koridor 13 mengalami penyesuaian rute perjalanan akibat kemacetan parah yang dipicu truk mogok di sekitar MTs/MA Annajah. 

Perjalanan dari Puri Beta menuju Petukangan bahkan dilaporkan memakan waktu hingga satu jam.

Untuk menjaga keteraturan interval bus, pihak manajemen memutuskan memangkas rute operasional Koridor 13 sementara waktu. Bus kini hanya melayani perjalanan sampai Halte JORR.

Gangguan operasional ini berdampak langsung pada penumpukan armada dan keterlambatan kedatangan bus. Tak hanya Koridor 13 utama, penyesuaian juga berlaku untuk Rute 13B dan Rute L13E.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan yang dirasakan para pengguna jalan.

"PT Transportasi Jakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan setia Koridor 13," ujar Ayu, Jumat (4/9). 

Manajemen meminta para komuter untuk mengantisipasi keterlambatan dan mencari alternatif perjalanan jika diperlukan. Pengguna layanan diimbau terus memantau perkembangan situasi terkini melalui kanal resmi.

"Pelanggan diimbau untuk terus memantau pembaruan informasi operasional layanan secara berkala melalui aplikasi TJ: Transjakarta serta media sosial resmi Transjakarta," kata Ayu.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kecelakaan Bus di Pancoran: Pengemudi Terbukti Lalai, Transjakarta Minta Sopir Disanksi Tegas - Image
Jabodetabek

Kecelakaan Bus di Pancoran: Pengemudi Terbukti Lalai, Transjakarta Minta Sopir Disanksi Tegas

Jumat, 4 September 2026 | 05.14 WIB

Imbas Demo di DPR dan Tanah Abang, 21 Rute Transjakarta Mengalami Penyesuaian Malam ini - Image
Jabodetabek

Imbas Demo di DPR dan Tanah Abang, 21 Rute Transjakarta Mengalami Penyesuaian Malam ini

Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.02 WIB

21 Rute Transjakarta Terdampak Demo DPR, Akses DPR-Tanah Abang Jakarta Lumpuh - Image
Jabodetabek

21 Rute Transjakarta Terdampak Demo DPR, Akses DPR-Tanah Abang Jakarta Lumpuh

Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.32 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore