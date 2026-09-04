Imbas Truk Mogok, Layanan Koridor 13 Transjakarta Hanya Sampai Halte JORR

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Layanan Transjakarta Koridor 13 mengalami penyesuaian rute perjalanan akibat kemacetan parah yang dipicu truk mogok di sekitar MTs/MA Annajah.
Perjalanan dari Puri Beta menuju Petukangan bahkan dilaporkan memakan waktu hingga satu jam.
Untuk menjaga keteraturan interval bus, pihak manajemen memutuskan memangkas rute operasional Koridor 13 sementara waktu. Bus kini hanya melayani perjalanan sampai Halte JORR.
Gangguan operasional ini berdampak langsung pada penumpukan armada dan keterlambatan kedatangan bus. Tak hanya Koridor 13 utama, penyesuaian juga berlaku untuk Rute 13B dan Rute L13E.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan yang dirasakan para pengguna jalan.
"PT Transportasi Jakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan setia Koridor 13," ujar Ayu, Jumat (4/9).
Manajemen meminta para komuter untuk mengantisipasi keterlambatan dan mencari alternatif perjalanan jika diperlukan. Pengguna layanan diimbau terus memantau perkembangan situasi terkini melalui kanal resmi.
"Pelanggan diimbau untuk terus memantau pembaruan informasi operasional layanan secara berkala melalui aplikasi TJ: Transjakarta serta media sosial resmi Transjakarta," kata Ayu.
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Jawa Pos
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