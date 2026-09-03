Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 4 September 2026 | 05.14 WIB

Kecelakaan Bus di Pancoran: Pengemudi Terbukti Lalai, Transjakarta Minta Sopir Disanksi Tegas

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa) - Image

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa)

JawaPos.com - Investigasi mendalam terkait insiden tabrakan dua unit bus Transjakarta di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, akhirnya membuahkan hasil.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama PT Mayasari Bakti mengonfirmasi bahwa kecelakaan tersebut murni dipicu oleh kelalaian pramudi yang mengemudikan armada.

Kecelakaan yang melibatkan dua bus operator Mayasari, yakni armada MYS 17021 (Koridor 9) dan MYS 18190 (Rute 9A), terjadi pada Kamis (3/9) sekitar pukul 08.18 WIB.

Peristiwa yang sempat viral di media sosial ini berlangsung di jalur menuju Jalan Gatot Subroto, tepatnya di sekitar Halte Tegal Parang.

Rekomendasi Sanksi Tegas untuk Pramudi

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menegaskan, penanganan atas kelalaian ini akan dilanjutkan dengan langkah pendisiplinan yang ketat.

"Transjakarta merekomendasikan sanksi tegas kepada pramudi bersangkutan demi menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh pelanggan di ekosistem Transjakarta," ujar Ayu, Kamis (3/9).

Manajemen Transjakarta juga kembali menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik dan berkomitmen memperketat sistem pengawasan operasional agar insiden serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berkomitmen memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang," katanya.

Penanganan Lapangan dan Kondisi Penumpang

Sebelumnya, video rekaman yang memperlihatkan satu unit bus Transjakarta menabrak bagian belakang bus armada lain di area Halte Tegal Parang beredar luas di media sosial.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Imbas Demo di DPR dan Tanah Abang, 21 Rute Transjakarta Mengalami Penyesuaian Malam ini - Image
Jabodetabek

Imbas Demo di DPR dan Tanah Abang, 21 Rute Transjakarta Mengalami Penyesuaian Malam ini

Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.02 WIB

21 Rute Transjakarta Terdampak Demo DPR, Akses DPR-Tanah Abang Jakarta Lumpuh - Image
Jabodetabek

21 Rute Transjakarta Terdampak Demo DPR, Akses DPR-Tanah Abang Jakarta Lumpuh

Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.32 WIB

Ada Demo AMPB Pati di DPR, Ini 11 Rute Transjakarta yang Dialihkan dan Dihentikan Sementara - Image
Jabodetabek

Ada Demo AMPB Pati di DPR, Ini 11 Rute Transjakarta yang Dialihkan dan Dihentikan Sementara

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore