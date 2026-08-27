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Ryandi Zahdomo
Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.32 WIB

21 Rute Transjakarta Terdampak Demo DPR, Akses DPR-Tanah Abang Jakarta Lumpuh

Ilustrasi Transjakarta - Image

Ilustrasi Transjakarta

JawaPos.com - Sebanyak 21 rute Transjakarta dihentikan, dialihkan, hingga dipendekkan operasinya pada Kamis (27/8) malam imbas penutupan jalan dan kericuhan aksi demonstrasi di area Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Langkah ini diambil PT Transportasi Jakarta untuk menjamin keselamatan pengguna jasa di tengah dinamika lapangan yang memanas.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengonfirmasi penyesuaian layanan tersebut secara resmi pada pukul 19.30 WIB.

"Sehubungan dengan dinamika kondisi di lapangan, kami menginformasikan bahwa malam ini terdapat 21 rute terdampak saat aksi penyampaian pendapat dan penutupan jalan di area DPR/MPR serta Tanah Abang," ujar Ayu, Kamis (27/8).

Daftar Rute Transjakarta yang Stop Operasi dan Dialihkan

Penyesuaian skala besar ini didominasi oleh penghentian operasional penuh pada 13 rute Transjakarta

Layanan Mikrotrans dan Integrasi yang disetop meliputi JAK.11, JAK.12, JAK.14, JAK.54, 8C, dan 8N.

Sementara koridor BRT dan Integrasi Utama yang tidak beroperasi mencakup rute 1B (St. Palmerah - Tosari), 1F, 3F, serta 10H.

Selain langkah penghentian penuh, 8 rute mengalami pengalihan jalur penumpukan.

Armada Transjabodetabek rute SH2 dialihkan melewati jalur tol untuk memintas kawasan DPR/MPR–Slipi, disusul penyesuaian pada rute T11, T31, S01, dan P11.

Jalur BRT serta Integrasi 9, 9A, dan JAK.102 juga dialihkan melingkupi kawasan Gerbang Pemuda, Kota Bambu, hingga Jalan Hj. Nawi.

Editor: Bayu Putra
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