Imbas Demo di DPR dan Tanah Abang, 21 Rute Transjakarta Mengalami Penyesuaian Malam ini

Suasana transjakarta yang menunggu penumpang di Terminal Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), melakukan sejumlah penyesuaian layanan akibat aksi penyampaian pendapat dan penutupan sejumlah ruas jalan di kawasan DPR/MPR serta Tanah Abang, Kamis malam (27/8).
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengatakan, sampai dengan 19:30 WIB setidaknya terdapat 21 rute yang terdampak dari aksi tersebut.
“Sehubungan dengan dinamika kondisi di lapangan, kami menginformasikan bahwa malam ini terdapat 21 rute terdampak saat aksi penyampaian pendapat dan penutupan jalan di area DPR/MPR serta Tanah Abang,” ujar Ayu dalam keterangan yang diterima, Kamis (27/8).
Ayu mengatakan, sebanyak 13 rute menghentikan operasional, delapan rute dialihkan, dan satu rute diperpendek. Ia menjelaskan, rute yang menghentikan operasional terdiri atas layanan Mikrotrans dan integrasi, yakni JAK.11, JAK.12, JAK.14, JAK.54, 8C, dan 8N.
Selain itu, penghentian operasional juga berlaku untuk rute BRT dan integrasi utama, yaitu 1B rute Stasiun Palmerah-Tosari, 1F, 3F, dan 10H. Sementara itu, Transjakarta melakukan pengalihan rute pada sejumlah layanan Transjabodetabek, yakni SH2, T11, T31, S01, dan P11.
Untuk rute SH2, perjalanan dialihkan melalui jalan tol dengan melewati jalur alternatif dan tidak melintasi kawasan DPR/MPR hingga Slipi. Pengalihan juga berlaku pada rute BRT dan integrasi, yakni rute 9, 9A, dan JAK.102. Penyesuaian dilakukan di kawasan Gerbang Pemuda-Kota Bambu serta Jalan Haji Nawi.
Selain penghentian dan pengalihan rute, Transjakarta juga memperpendek layanan rute 8E Kebayoran Lama-Jelambar.
Rute tersebut hanya melayani perjalanan hingga kawasan Kebayoran-Asia Afrika dan tidak melewati Halte MPR 1, MPR 2, serta Petamburan.
“Transjakarta mengimbau pelanggan untuk terus memperbarui informasi mengenai penyesuaian layanan melalui aplikasi TJ dan akun media sosial resmi Transjakarta,” ucapnya.
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Jawa Pos
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