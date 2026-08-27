Ada Demo AMPB Pati di DPR, Ini 11 Rute Transjakarta yang Dialihkan dan Dihentikan Sementara

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa)
JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penyesuaian operasional pada 11 rute perjalanan imbas adanya aksi unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung MPR/DPR RI, Kamis (27/8).
Langkah ini diambil merespons penutupan sejumlah ruas jalan di sekitar titik lokasi demonstrasi oleh pihak kepolisian.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat penyesuaian tersebut.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pelanggan diimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan melalui aplikasi TJ: Transjakarta. Pantau terus kanal media sosial resmi Transjakarta untuk mendapatkan pembaruan informasi real-time secara berkala," ujar Ayu, Kamis (27/8).
Daftar Rute Transjakarta yang Mengalami Penyesuaian
Penyesuaian operasional ini mencakup pengalihan rute, penghentian sementara, hingga perpendekan lintasan pada beberapa koridor utama dan rute integrasi.
Rute Mengalami Pengalihan:
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(Halte yang tidak dilayani: Gerbang Pemuda dan Petamburan)
- 3F: Kalideres – Gelora Bung Karno
- 9: Pinang Ranti – Pluit
- 9A: PGC 1 – Latumenten
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