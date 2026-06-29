125 Ribu Warga Jakarta Kunjungi Layanan Kejiwaan, Alarm Keras Kesehatan Mental

Ilustrasi kesehatan mental terganggu (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Tekanan hidup di Jakarta diduga memicu lonjakan signifikan pada angka gangguan psikologis bagi warganya.
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat sebanyak 125 ribu kunjungan warga ke layanan kesehatan jiwa di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sepanjang tahun 2025.
Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa masalah kesehatan mental di ibu kota sudah memasuki tahap serius.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Elva Farhi Qolbina menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak bisa lagi menutup mata atas isu kesehatan mental.
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Isu ini harus segera ditempatkan sebagai program prioritas daerah, mengingat sebagian warga sudah mulai terdampak.
"Dengan adanya ratusan ribu warga kita yang mengakses layanan kesehatan jiwa pada tahun lalu, itu menunjukkan kalau isu ini sudah menjadi permasalahan serius dan tidak bisa disepelekan lagi. Pemprov DKI harus memerhatikan masyarakatnya dan memberikan pelayanan yang mereka butuhkan," ujar Elva, Senin (29/6).
Menurut Elva, selama ini aspek kesehatan mental kerap dianaktirikan dan belum mendapatkan porsi anggaran serta perhatian yang setara dengan kesehatan fisik.
Guna memutus rantai pengabaian ini, dia mengatakan bahwa Fraksi PSI tengah bergerak di meja legislasi Kebon Sirih.
Mereka mendesak agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) secara eksplisit memuat pasal khusus terkait layanan kesehatan jiwa.
"Kami memperjuangkan agar Pemprov DKI wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan mental dari hulu ke hilir baik secara kuratif, preventif, promotif, maupun rehabilitatif dengan mencantumkannya secara eksplisit dalam pasal-pasal di Ranperda Siskesda," kata Elva.
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