Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 1 September 2026 | 04.46 WIB

GRIB Jaya Siapkan Langkah Hukum Usai Dituding Terlibat Tragedi Pejompongan

Dua motor dibakar massa di Pejompongan. Kedua motor itu diambil dari Parkiran Pos Polisi (Tazkia Royyan/JawaPos.com) - Image

Dua motor dibakar massa di Pejompongan. Kedua motor itu diambil dari Parkiran Pos Polisi (Tazkia Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya bersiap mengambil langkah hukum atas berbagai tuduhan yang mengaitkan organisasinya dengan insiden kekerasan di Pejompongan, Jakarta Pusat.

Pihak GRIB Jaya menegaskan bahwa narasi yang beredar luas di media sosial merupakan bentuk pembentukan opini atau framing menyesatkan yang merugikan kredibilitas ormas tersebut.

Kepala Divisi Hukum DPP GRIB Jaya Wilson Colling menyatakan, timnya sejak Sabtu telah mengumpulkan bukti dan melacak sejumlah unggahan di media sosial guna menyusun laporan ke kepolisian.

"Sekarang kita sedang mengumpulkan bukti-bukti, karena isu-isu yang beredar di luar saat ini hanya sekadar framing. Ke depannya, jika memenuhi unsur, kita akan melakukan upaya hukum karena kita memang sudah dijelek-jelekkan," ujar Wilson, Senin (31/8).

Wilson juga mengklarifikasi terkait video viral mengenai penggerudukan markas Grib oleh para sopir ojek online. Menurutnya, itu merupakan video lama di Surabaya.

Bantah Keterlibatan di Pejompongan dan Kematian Warga

Menanggapi kabar mengenai tewasnya Bambang Setiawan serta penganiayaan terhadap pelajar bernama Faturrohman di Pejompongan, Wilson membantah keras keterlibatan anggotanya. Ia menjelaskan adanya perbedaan lokasi dan batas pergerakan massa GRIB Jaya yang saat itu terkonsentrasi di wilayah Jakarta Barat.

"Pernyataan itu sudah menyebar di platform media sosial bahwa lokasi kematian dengan lokasi Ketua Umum dan masyarakat (GRIB) turun itu jauh berbeda, yaitu di Pejompongan dan Slipi. Ketua Umum dan massa tidak bisa tembus sampai ke Pejompongan karena areanya tertahan di Slipi dan Polres Jakarta Barat yang lama," jelasnya.

Ia juga menambahkan, ciri fisik atau atribut massa yang melakukan tindakan kekerasan di lapangan tidak sesuai dengan atribut resmi anggota GRIB Jaya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Viral! Truk Bawa Rombongan GRIB Jaya Saat Demonstrasi 27 Agustus, Ini Kata Jasa Marga - Image
Jabodetabek

Viral! Truk Bawa Rombongan GRIB Jaya Saat Demonstrasi 27 Agustus, Ini Kata Jasa Marga

Senin, 31 Agustus 2026 | 20.11 WIB

Komnas HAM Minta Polda Metro Dalami Keterlibatan Ormas dalam Kerusuhan Pasca Demo di DPR - Image
Nasional

Komnas HAM Minta Polda Metro Dalami Keterlibatan Ormas dalam Kerusuhan Pasca Demo di DPR

Senin, 31 Agustus 2026 | 19.59 WIB

Donasi Netizen Mampu Biayai Makanan hingga Bantuan Medis Demo 27 Agustus 2026 - Image
Nasional

Donasi Netizen Mampu Biayai Makanan hingga Bantuan Medis Demo 27 Agustus 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 04.00 WIB

Terpopuler

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa - Image
1

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

2

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

3

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

4

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

5

Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!

7

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

8

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

9

Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?

10

Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore