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Nanda Prayoga
Senin, 31 Agustus 2026 | 20.11 WIB

Viral! Truk Bawa Rombongan GRIB Jaya Saat Demonstrasi 27 Agustus, Ini Kata Jasa Marga

Polisi membubarkan paksa massa aksi yang dinilai mulai bertindak menjurus anarkis di depan gedung DPR/MPR, Kamis (27/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Beredar video di media sosial yang menunjukkan tiga truk membawa massa yang diduga merupakan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) GRIB Jaya melintas jalan tol saat aksi demonstrasi di gedung DPR pada Kamis (27/8) malam.

Jasa Marga pun akhirnya buka suara terkait hal ini. Mereka menyatakan bahwa pengelolaan lalu lintas selama aksi dilakukan secara situasional sekaligus mempertimbangkan kondisi dan dinamika di lapangan.

Ditekankan bahwa fokus utama petugas selama aksi berlangsung adalah menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan serta petugas operasional, serta memastikan layanan tol tetap berjalan lancar dan kondusif.

Adapun saat berlangsungnya aksi demonstrasi Jasa Marga memang melakukan berbagai langkah operasional demi memperlancar jalannya kendaraan.

“Termasuk pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas, baik terhadap yang hendak menuju jalan Tol Dalam Kota (Cawang-Tomang-Pluit) maupun kendaraan yang telah berada di dalam jalan tol, untuk menghindari titik yang menjadi pusat kegiatan,” kata Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Plaza Cililitan Jakarta, Widyatmiko Nursejati, Minggu (30/8).

Tak hanya itu, Jasa Marga juga melakukan penutupan sementara pada 10 gerbang tol dan pengalihan arus pada sedikitnya tiga gerbang tol yang menuju Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit.

“Langkah operasional tersebut dilakukan secara situasional dengan memperhatikan kondisi lalu lintas dan aspek keselamatan di lapangan,” tukasnya.

Editor: Kuswandi
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