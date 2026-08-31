Komnas HAM Minta Polda Metro dalami Keterlibatan ormas dalam Kerusuhan Pasca Demo di DPR

JawaPos.com - Komnas HAM meminta Polda Metro Jaya untuk mendalami dugaan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam kerusuhan pascakegiatan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/8).
“Kita meminta Polda Metro untuk melakukan pendalaman saja itu,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (31/8).
Saurlin mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait penanganan peristiwa kerusuhan tersebut. Dari koordinasi, ia mendapatkan informasi bahwa Polda Metro telah memulai penyelidikan terkait meninggalnya satu korban.
Terkait pihak Polda Metro Jaya yang telah menetapkan tersangka peristiwa kerusuhan, ia memastikan bahwa Komnas HAM akan memantau para tersangka.
“Kami akan tetap melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan identifikasi satu persatu nanti,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar Polda Metro membebaskan pihak-pihak yang tidak terlibat kerusuhan.
“Yang memang tidak terkait kerusuhan, kita minta memang dibebaskan. Tetapi yang terkait kerusuhan, saya kira perlu ditindaklanjuti juga,” katanya.
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