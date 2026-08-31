Posko GRIB Jaya Terbakar Dini Hari, Penyebab Belum Diketahui

JawaPos.com - Posko organisasi kemasyarakatan GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) Jaya di Jalan Manunggal V No.58 2, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terbakar pada Senin (31/8) dini hari.

Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syaiful Kahfi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi pada pukul 02.49 WIB.

"Objek (kebakaran), Posko Ormas GRIB," kata Syaiful.

Menerima informasi tersebut, pihaknya kemudian menerjunkan tujuh unit armada mobil pemadam dengan 35 personel.

Seiring berlangsungnya proses pemadaman, satu unit armada dengan lima personel kembali datang untuk mempercepat pemadaman api.

Setelah sekitar setengah jam berjibaku memadamkan api, kebakaran berhasil dipadamkan pada pukul 03.28 WIB.

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"Pemadaman dinyatakan selesai," kata Syaiful.