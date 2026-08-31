Penyebab Kebakaran Posko GRIB Jaya di Jakbar: Korsleting Charger HP

JawaPos.com - Penyebab satu ruangan di Kantor Pusat DPP Ormas GRIB Jaya, Kedoya Selatan, Jakarta Barat, terbakar akhirnya terungkap.

Ruangan itu terbakar akibat problem klasik, yakni korsleting charger HP pada Senin (31/8) dini hari.

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Barat berhasil memadamkan total kobaran api dalam waktu kurang dari satu jam tanpa ada korban jiwa.

Api pertama kali diketahui muncul pada pukul 02.49 WIB dari perangkat charger HP yang diletakkan di atas kulkas.

Percikan arus pendek tersebut dengan cepat menyambar tirai dan wallpaper dinding, lalu merembet ke area sofa hingga menjalar ke bagian plafon ruangan.

Kepala Divisi Hukum DPP GRIB Jaya, Wilson Colling, memastikan kondisi lokasi saat ini sudah aman terkendali usai penanganan intensif dari tim pemadam.

"Kami memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden di posko/kantor ini. Penanganan telah tuntas pada pukul 03.28 WIB dan situasi saat ini sudah sepenuhnya kondusif serta berstatus hijau," tegas Wilson, Senin (31/8).

DPP GRIB Jaya memberikan apresiasi tinggi kepada tim Damkar Jakarta Barat dan aparat keamanan atas respons cepat di lapangan.

Organisasi ini juga mengimbau seluruh anggotanya untuk meningkatkan kewaspadaan terkait penggunaan instalasi kelistrikan.