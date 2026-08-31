Posko GRIB Jaya di Kedoya Jakbar Terbakar, Damkar Kerahkan 8 Armada

JawaPos.com - Posko DPP Ormas GRIB Jaya di Jalan Manunggal V, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terbakar pada Senin (31/8) dini hari sekitar pukul 02.49 WIB.

Untuk menjinakkan api, Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat mengerahkan 8 armada beserta 40 personel damkar.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan api yang menghanguskan salah satu ruangan markas ormas besutan Rosario de Marshall alias Hercules itu berhasil dipadamkan.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi mengonfirmasi objek yang terbakar merupakan area kantor posko ormas GRIB Jaya.

Petugas langsung bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan warga via telepon. "Objek (yang terbakar) Posko Ormas GRIB," ujar Kahfi, Senin (31/8).

Pengerahan 8 Armada dan 40 Personel Damkar Untuk memadamkan si jago merah, Gulkarmat Jakbar menerjunkan armada secara bertahap.

Pengerahan awal melibatkan unit dari Sektor Kembangan, Pos Puri Sakti, dan Sektor Kebon Jeruk, sebelum mendapat bantuan unit tambahan.

Secara keseluruhan, sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran didukung 40 personel dikerahkan ke lokasi kejadian.

Operasi penanganan dimulai pada pukul 02.57 WIB. Petugas bergerak cepat hingga perambatan api berhasil dilokalisir pada pukul 03.06 WIB dan masuk ke tahap pendinginan dua menit setelahnya.