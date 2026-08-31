Polisi Sebut Kebakaran Posko GRIB Jaya di Kebon Jeruk Diduga Akibat Korsleting

JawaPos.com - Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menyampaikan kebakaran Posko organisasi masyarakat GRIB Jaya di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin dini hari, diduga akibat korsleting atau arus pendek listrik.
"Sementara informasi dari itu korslet listrik. Karena tidak ada siapa-siapa yang masuk ke dalam," kata Nasriadi saat dikonfirmasi di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (31/8).
Nasriadi membantah adanya aksi pelemparan bom molotov ke dalam posko atau aksi lain yang sengaja dilakukan untuk menghanguskan bangunan tersebut.
"Artinya sampai saat ini tidak ada bom molotov, tidak ada insiden atau apa, betul-betul itu dari korslet listrik," terang Nasriadi.
Hingga kini, tim dari laboratorium forensik (labfor) Polrestro Jakarta Barat masih menyelidiki lokasi posko untuk mengidentifikasi penyebab pasti kebakaran.
"Tim labfor tetap periksa untuk memastikan
lebih jelas," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syaiful Kahfi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran pada pukul 02.49 WIB.
"Objek (terbakar), Posko Ormas Grib," kata Syaiful.
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