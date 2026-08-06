Dorong Program TCTP, Menko Airlangga Gaet Tiongkok Kembangkan Kawasan Industri Madura

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan terus mendorong program Two Countries Twin Parks (TCTP) untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan berbagai negara mitra strategis.

Airlangga menyebut, hal tersebut merupakan upaya mendorong investasi berkualitas, mempercepat pengembangan kawasan industri, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Melalui kolaborasi internasional yang saling menguntungkan, Pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor manufaktur, logistik, dan energi berkelanjutan guna meningkatkan daya saing industri nasional, membuka lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Indonesia punya program Two Countries Twin Parks (TCTP) yang terus akan kita dorong. Kawasan di Madura ini depannya juga merupakan kawasan heavy industry Indonesia, Petrokimia (Gresik). Jadi nanti dengan adanya Kawasan Industri Bangkalan ini akan menjadi seimbang,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (6/8).

Hal tersebut ditunjukan dengan adanya prosesi penandatanganan kerja sama mencakup penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Wiraraja Madura International dengan Guangzhou Zhanjiang Industrial Transfer Cooperation Park Management Committee serta penandatanganan Agreement on Joining the Guangdong ASEAN Industrial Park International Cooperation Alliance dengan Wiraraja Madura Industrial Estate.

Airlangga menyebut, kerja sama tersebut menjadi tonggak penguatan kemitraan strategis Indonesia–Tiongkok dalam mendorong peningkatan investasi, pengembangan industri, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui kerja sama tersebut, sejumlah klaster industri dari Tiongkok direncanakan akan dikembangkan di Kawasan Industri Wiraraja Madura, di antaranya industri cokelat, matras, tekstil, hingga benang, serta berbagai sektor manufaktur padat karya lainnya.

Pengembangan kawasan tersebut juga didukung percepatan penyelesaian perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta instansi pelayanan perizinan, sehingga realisasi investasi dapat segera dimulai dan memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi Madura dan Jawa Timur.