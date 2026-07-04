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Ilham Safutra
Sabtu, 4 Juli 2026 | 12.57 WIB

Cara IWIP Dukung Dekarbonisasi untuk Jadi Kawasan Industri Rendah Karbon

PANEL Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 15 megawatt yang dibangun PT IWIP untuk mendukung dekarbonisasi. (Istimewa) - Image

PANEL Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 15 megawatt yang dibangun PT IWIP untuk mendukung dekarbonisasi. (Istimewa)

JawaPos.com - Dekarbonisasi di sektor industri tidak hanya menjadi sebuah slogan semata. Butuh langkah konkret untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE).

Ada banyak contoh dekarbonisasi yang dilakukan seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas 2 × 2,5 megawatt dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 15 megawatt sebagaimana yang dilakukan oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Winardi menuturkan, transformasi kawasan industri merupakan salah satu langkah strategis untuk mencapai target dekarbonisasi sektor industri nasional. 

Kawasan industri tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai ekosistem yang mendorong efisiensi sumber daya, pengembangan infrastruktur bersama, pemanfaatan energi rendah karbon, serta pengelolaan lingkungan secara terpadu. 

"Melalui pendekatan tersebut, pengelola kawasan, tenant, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dapat bersama-sama mengidentifikasi peluang pengurangan emisi melalui peningkatan efisiensi energi, pemanfaatan energi rendah karbon, pembangunan infrastruktur bersama, hingga penguatan permintaan terhadap produk industri rendah emisi,” ujar Winardi.

Pernyataan itu disampaikan Winardi dalam Lokakarya Pembahasan Perkembangan Program Net Zero Industrial Precincts (NZIP) Fase 2 serta Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026 yang digelar di Jakarta pada Selasa (1/7).

Kegiatan itu menjadi forum yang mempertemukan pemerintah, pengelola kawasan industri, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat transformasi kawasan industri menuju rendah karbon.

Adapun PT IWIP terus memperkuat transformasi menuju kawasan industri rendah karbon untuk mendukung agenda dekarbonisasi nasional dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) sektor industri pada 2050.

Selain membangun PLTB berkapasitas 2 × 2,5 megawatt dan PLTS berkapasitas 15 megawatt, PT IWIP juga melakukan waste heat generation sekitar 90 megawatt untuk meningkatkan efisiensi energi, serta rehabilitasi kawasan mangrove sebagai bagian dari upaya penyerapan karbon.

Editor: Ilham Safutra
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