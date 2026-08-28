Gubernur Pramono Anung Melayat Lansia Korban Tewas Kerusuhan Pejompongan

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka Bambang Setiawan, 59, korban tewas akibat pengeroyokan oleh kelompok tak dikenal di bantaran rel kereta api Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8) malam.

Kedatangan orang nomor satu di Jakarta itu berlangsung singkat tanpa memberi keterangan sedikit pun kepada media.

Pramono tiba di rumah duka sekitar pukul 18.30 WIB didampingi Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin.

Selama sekitar 30 menit berada di rumah duka, ia menyampaikan dukungan moril secara langsung kepada keluarga korban.

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Kunjungan Pramono tak hanya tertuju pada kediaman mendiang Bambang, lansia yang berprofesi sebagai pedagang cermin tersebut.

Di gang yang sama, ia juga menyempatkan diri menjenguk Faturrohman, 18, seorang pelajar yang mengalami luka serius akibat menjadi korban kekerasan, seperti Bambang.

Usai merampungkan kunjungannya ke rumah keluarga korban, Pramono enggan memberikan pernyataan resmi. Ia langsung bergegas masuk ke dalam mobil dinasnya dan meninggalkan lokasi.

Tak lama setelah kepulangan Gubernur DKI Jakarta, ambulans langsung mengevakuasi Faturrohman yang menderita luka lebam ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis intensif.

Kesaksian Ketua RT: Pelaku Asal Comot Warga Peristiwa memilukan ini merupakan imbas dari kericuhan yang pecah di Jalan Pejompongan pada Kamis malam pasca-aksi demonstrasi 27 Agustus di depan gedung DPR RI.

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