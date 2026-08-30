Emas 30 Gram Raib Dijual untuk Bayar Utang, DPO Pencurian Rumah Kosong Sepatan Ditangkap di Periuk

S, 40, tersangka pencurian rumah kosong di Kampung Sarakan, Desa Pisangan Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang, ditangkap Polsek Sepatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelarian S, 40, tersangka pencurian rumah kosong di Kampung Sarakan, Desa Pisangan Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang, resmi berakhir.
Unit Reskrim Polsek Sepatan menangkap pria yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut di tempat persembunyiannya di Perumahan Villa Regency 1, Gebang Raya, Periuk, Kota Tangerang.
Kasus ini bermula pada 18 Juli 2026, ketika korban, Sri Tanti, meninggalkan rumahnya dalam kondisi kosong bersama keluarga. Saat pulang, korban terkejut mendapati pintu belakang rumah sudah terbuka dan area kamar dalam keadaan berantakan.
Baca Juga:GRIB Jaya Bantah Terlibat Kerusuhan Demo 27 Agustus, Kehadiran Hercules Hanya Pantau Situasi
Satu unit ponsel Vivo Y03T beserta perhiasan emas seberat 30 gram milik korban raib digasak pelaku. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Sepatan.
Peran Eksekutor dan Pengakuan Pelaku
Kapolsek Sepatan AKP Fahyani menjelaskan, usai menerima laporan korban, Kanit Reskrim Polsek Sepatan Ipda Arqi Afiandi bersama tim langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mendeteksi keberadaan tersangka. S akhirnya ditangkap pada Minggu (23/8) sekitar pukul 00.14 WIB.
"Pelaku kami amankan di tempat persembunyiannya. Saat dilakukan pemeriksaan awal, Pelaku S mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian bersama ST yang saat ini sudah ditahan," kata Fahyani, Minggu (29/8).
Dalam menjalankan aksi kejahatannya, kedua pelaku membagi peran. Tersangka ST bertugas memantau situasi di sekitar lokasi, sementara S berperan sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah.
Baca Juga:Jose Mourinho Khawatir Jeda Internasional Tiga Pekan Ganggu Real Madrid, Jude Bellingham Disorot
Seluruh emas 30 gram hasil curian diketahui telah dijual oleh pelaku. Uang hasil penjualan barang haram tersebut dipakai tersangka untuk membayar utang serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Polisi menyita barang bukti berupa satu unit HP Vivo Y03T warna hitam angkasa lengkap dengan kardusnya. Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen