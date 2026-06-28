Viral Penyerangan 40 Gengster di Tanah Tinggi Jakpus, Lima Pelaku Ditangkap

JawaPos.com - Aparat kepolisian bergerak cepat merespons aksi penyerangan brutal kelompok gengster bersenjata tajam yang sempat viral di media sosial. Unit Reskrim Polsek Johar Baru berhasil meringkus lima orang terduga pelaku yang membacok warga di Jalan Tanah Tinggi XII, Johar Baru, Jakarta Pusat.

Aksi mencekam tersebut terjadi pada Jumat (26/6) dini hari sekitar pukul 04.20 WIB. Kelompok itu menyerang secara membabi buta menggunakan senjata tajam, yang mengakibatkan tiga orang warga mengalami luka bacok serius di bagian punggung, pinggang, dan lengan.

Kronologi Penyerangan 40 Anggota Geng Motor

Berdasarkan data di lapangan, aksi kriminal ini diduga melibatkan sekitar 40 orang pelaku yang datang berkonvoi menggunakan 20 sepeda motor. Mereka langsung menyerang warga yang sedang berada di lokasi kejadian tanpa alasan yang jelas.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk memberantas segala bentuk premanisme dan kejahatan jalanan yang mengusik ketenangan warga.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan yang mengancam keselamatan warga. Seluruh pelaku yang terlibat akan kami kejar dan proses sesuai hukum yang berlaku," ujar Kombes Pol Reynold.

Identitas Pelaku dan Barang Bukti yang Disita

Penyelidikan intensif yang memadukan pemeriksaan saksi dan analisis rekaman CCTV akhirnya membuahkan hasil. Tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Boy Fernanda Malau berhasil mengamankan lima orang terduga pelaku utama.

Kelima pelaku yang saat ini sudah ditahan berinisial P, HS, IW, AS, dan MDP. Selain menangkap para pelaku, petugas di lapangan juga menyita sejumlah barang bukti krusial untuk memperkuat proses hukum, antara lain:

- 2 bilah senjata tajam jenis celurit.