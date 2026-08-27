Polisi Bubarkan Massa Aksi Depan DPR dengan Water Cannon

JawaPos.com - Aparat kepolisian memukul mundur massa aksi yang masih bertahan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8) malam.

Pembubaran paksa dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB menggunakan water cannon, setelah situasi di lokasi mulai tidak kondusif.

Massa yang didominasi remaja tersebut menolak meninggalkan lokasi, meski aliansi mahasiswa telah membubarkan diri secara tertib sejak pukul 18.00 WIB.

Kelompok massa yang bertahan mulai melakukan aksi provokasi dengan melempar batu ke arah petugas di dalam area gedung. Selain itu, aksi pembakaran di beberapa titik juga dilakukan.

Merespons tindakan tersebut, petugas kepolisian menyiagakan armada water cannon dan menembakkan air untuk memadamkan kobaran api sekaligus memecah konsentrasi massa.

Massa Terdesak Hingga Area GBK Senayan Tak lama setelah penembakan water cannon, polisi membuka gerbang utama Gedung DPR RI untuk menyisir dan membubarkan massa secara langsung.

Langkah ini membuat kelompok massa tersebut berhamburan melarikan diri ke arah kawasan GBK Senayan.

Sebelum berhasil dipukul mundur, massa sempat melakukan aksi vandalisme serta merobohkan tenda penjagaan aparat di dekat pintu keluar Tol DPR/MPR.