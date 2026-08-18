Massa BEM UI Tertahan di Depan Gedung UOB, Tak Boleh ke Bundaran HI

Massa BEM UI dan aliansi kampus masih tertahan di depan gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Sudirman, Jakarta Pusat hingga sore karena blokade polisi, Selasa (18/8/2026). (Royyan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Massa BEM UI masih tertahan di depan gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Sudirman, Jakarta Pusat karena blokade polisi. Massa tak dibiarkan melakukan aksi sesuai rencana di Bundaran HI.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga pukul 17.13 WIB, massa masih tertahan blokade polisi yang menghalangi langkah kaki maupun mobil komando massa.
Blokade hitam yang menjulang sekitar 2 meter itu sejauh ini mampu membuat massa dari BEM UI tak bisa lagi bergerak. Sehingga, massa melakukan aksi orasi di depan Gedung UOB.
Sementara itu, massa di bagian belakang tampak lebih santai. Mereka duduk lesehan sembari minum minuman yang diperjualbelikan para pegadang di kawasan Sudirman.
Di sisi lain, orator masih terus silih berganti memberikan pernyataannya dalam aksi kali ini.
Mulai dari keprihatinan terhadap warga di NTT yang terkenan musibah gempa bumi maupun menyatakan sejumlah tuntutan, termasuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis.
Belum ada pergerakan yang berarti dari massa aksi hingga sejauh ini. Adapun lalu lintas di sekitar juga tampak lancar.
Sebelumnya, massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Namun, Polda Metro Jaya menyiapkan tempat aksi di kawasan Dukuh Atas dan melarang massa untuk menuju Bundaran HI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyiapan lokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang cukup padat di kawasan Jakarta Pusat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!