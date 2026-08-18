Massa BEM UI Tertahan di Depan Gedung UOB, Tak Boleh ke Bundaran HI

JawaPos.com - Massa BEM UI masih tertahan di depan gedung UOB, Jalan MH. Thamrin, Sudirman, Jakarta Pusat karena blokade polisi. Massa tak dibiarkan melakukan aksi sesuai rencana di Bundaran HI.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga pukul 17.13 WIB, massa masih tertahan blokade polisi yang menghalangi langkah kaki maupun mobil komando massa.

Blokade hitam yang menjulang sekitar 2 meter itu sejauh ini mampu membuat massa dari BEM UI tak bisa lagi bergerak. Sehingga, massa melakukan aksi orasi di depan Gedung UOB.

Sementara itu, massa di bagian belakang tampak lebih santai. Mereka duduk lesehan sembari minum minuman yang diperjualbelikan para pegadang di kawasan Sudirman.

Di sisi lain, orator masih terus silih berganti memberikan pernyataannya dalam aksi kali ini.

Mulai dari keprihatinan terhadap warga di NTT yang terkenan musibah gempa bumi maupun menyatakan sejumlah tuntutan, termasuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis.

Belum ada pergerakan yang berarti dari massa aksi hingga sejauh ini. Adapun lalu lintas di sekitar juga tampak lancar.

Sebelumnya, massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Namun, Polda Metro Jaya menyiapkan tempat aksi di kawasan Dukuh Atas dan melarang massa untuk menuju Bundaran HI.