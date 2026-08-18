1.000 Orang Ikuti Demo BEM UI di Bundaran HI, Mahasiswa: Penguasa Tidak Ingin Mendengar

BEM UI menggelar unjuk rasa.
JawaPos.com - Sebanyak 1.000 massa yang tergabung dalam BEM Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi mahasiswa akan menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8).
Aksi demonstrasi yang digelar sehari pasca-peringatan HUT ke-81 RI ini membawa seruan utama "Mari Rebut Kemerdekaan."
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menuturkan bahwa unjuk rasa ini digelar karena kemerdekaan hakiki dinilai belum dirasakan rakyat dan pihak penguasa enggan mendengar aspirasi publik.
"1.000 massa akan hadir. Karena kemerdekaan belum benar-benar terjadi dan penguasa tidak ingin mendengar," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (18/8).
Athof juga mengungkapkan alasan memilih demo di kawasan Bundaran HI dibandingkan gedung DPR RI. Menurutnya, DPR RI saat ini tidak berfungai mengawasi Pemerintah.
"Justru kenapa harus DPR? Dengan kondisi mereka tidak berfungsi," tegas Athof.
Mengusung tagar #MerebutKemerdekaan, massa akan mengepung jantung ibu kota untuk mempertanyakan esensi perayaan kemerdekaan di tengah krisis kedaulatan, ekonomi, dan keadilan hukum.
Aksi damai ini dipicu oleh kegelisahan aliansi mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai kian melenceng dari cita-cita awal pendirian republik.
Athof juga menyoroti kontradiksi antara seremoni tahunan negara dengan realitas kesejahteraan rakyat saat ini. Ia menegaskan, Republik Indonesia didirikan untuk menegaskan bahwa negara merupakan milik seluruh rakyat. Bukan penguasa ataupun pengusaha.
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Jawa Pos
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