Nakhoda Ungkap Titik Awal Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, Api Berasal dari Buritan

JawaPos.com - Nahkoda Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura pada Minggu (2/8), menyebut titik api berasal dari buritan atau bagian belakang kapal.

Pernyataan nahkoda tersebut diceritakan ulang oleh PT Atosim Lampung Pelayaran (ALT) selaku perusahaan operator KMP Mutiara Sentosa II di Posko Penanganan Penumpang KMP Mutiara Sentosa, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

"Yang disampaikan sama nahkoda, teman-teman kru itu api berasal dari buritan. Sedangkan alat penyelamat itu semua di belakang posisinya," tutur Kepala Cabang PT ALP Surabaya, Ferdinand Pondang, Rabu (5/8).

Kemunculan api di buritan membuat akses menuju peralatan keselamatan menjadi terhambat. Apalagi, sebagian besar perlengkapan, seperti sekoci dan Inflatable Liferaft (ILR), ditempatkan di buritan.

Dalam kondisi tersebut, nakhoda mengarahkan penumpang menuju haluan atau bagian depan kapal. Mereka diminta memakai pelampung dan menyelamatkan diri dengan melompat ke laut sebelum kobaran api semakin membesar.

"Sekoci, ILR (Inflatable Liferaft), semuanya di belakang. Jadi nakhoda katanya menyampaikan itu penumpang dialokasikan ke haluan semua untuk lompat pada saat kapal mulai terbakar," imbuh Ferdinand.

Ia memastikan KMP Mutiara Sentosa II dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang lengkap. PT ALP juga mengklaim telah menjalani pemeriksaan kelaiklautan pada Juni 2026 dan dinyatakan laik jalan.

“APAR ada, bel alarm juga ada, cuma saya belum (dapat) info dari nakhoda apa itu diaktifkan atau tidak. Nahkoda terevakuasi dengan selamat. Selebihnya, kami menunggu hasil investigasi resmi pihak terkait," pungkasnya.

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