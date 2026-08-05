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Ryandi Zahdomo
Kamis, 6 Agustus 2026 | 00.16 WIB

Diduga Akibat Pengelasan, Ruko 5 Lantai di Cikini Jakarta Pusat Terbakar

Sebuah bangunan ruko lima lantai di jalan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, mengalami kebakaran, Rabu (5/8). (Istimewa) - Image

Sebuah bangunan ruko lima lantai di jalan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, mengalami kebakaran, Rabu (5/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah bangunan ruko lima lantai di jalan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, mengalami kebakaran hebat hingga mengerahkan puluhan personel pemadam kebakaran ke lokasi. Kebakaran diduga disebabkan adanya pengerjaan pengelasan. 

Laporan insiden tersebut pertama kali diterima petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat dari warga melalui sambungan telepon sekitar pukul 14.45 WIB.

Menerima informasi dari masyarakat, jajaran petugas pemadam bergerak cepat ke titik lokasi kejadian (TKP). Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 14.49 WIB dan langsung memulai operasi penanganan beberapa menit setelahnya.

Guna menjinakkan kobaran api pada bangunan berkategori menengah tersebut, Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat menurunkan armada skala besar.

"Pengerahan unit dan personel sebanyak 18 unit dengan total 70 personel," ungkap Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Triyanto, Rabu (5/8).

Dugaan Penyebab dan Status Pemadaman

Kerja keras puluhan petugas di lapangan akhirnya membuahkan hasil. Setelah berjuang mengendalikan situasi, petugas berhasil mengisolasi perambatan api hingga masuk ke tahap pendinginan pada pukul 15.52 WIB.

Berdasarkan hasil analisis awal di lapangan, kebakaran di kompleks Ruko Central Cikini tersebut disinyalir terjadi akibat aktivitas pengerjaan fisik di lokasi.

"Dugaan penyebab pengerjaan pengelasan," jelas Triyanto.

Hingga berita ini diturunkan, petugas di lapangan memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Pemadaman menyeluruh terus dilakukan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam aman.

Editor: Bintang Pradewo
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