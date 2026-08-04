62 Korban Selamat KMP Mutiara Sentosa II Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

JawaPos.com - Sebanyak 62 korban selamat insiden kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II tiba di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Selasa (4/8).

Dari pantauan JawaPos.com, KN Masalembo yang membawa puluhan penyintas itu tiba di pelabuhan sekitar pukul 14.02 WIB. Kedatangan mereka disambut jajaran Basarnas, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Pelindo, dan lainnya.

Satu per satu penyintas, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga laki-laki dewasa, turun dari KN Masalembo dengan membawa tas ransel, karung, hingga kantong plastik berisi barang-barang yang berhasil diselamatkan

Raut wajah mereka tampak lelah setelah menjalani proses evakuasi selama kurang lebih 2 hari. Sebagian korban juga terlihat lega karena akhirnya tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Perak.

Penyintas kemudian diarahkan ke ruang tunggu, di mana sudah tersedia kasur lantai untuk tempat istirahat. Di tempat ini, para penyintas juga dicek kesehatannya oleh tim medis yang bertugas.

Kepala Basarnas, Marsdya TNI, Mohammad Syafii mengatakan KN Masalembo mengalami keterlambatan karena faktor cuaca alam. Kedatangan yang semula diestimasi pukul 10.00 WIB menjadi pukul 14.00 WIB.

"Dengan kondisi ombak yang ada, ada keterlambatan untuk tiba di sini (Pelabuhan Tanjung Perak), yang kita kedepankan memang safety dan kondisi korban, sehingga kecepatan kapal mungkin berkurang," ucapnya.

Sebagai informasi, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II mengalami kecelakaan laut di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur pada Minggu pagi (2/8).