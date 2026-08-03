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Ryandi Zahdomo
Senin, 3 Agustus 2026 | 21.22 WIB

Nekat Lompat ke Kali BKB Usai Cekcok dengan Pacar, Pemuda di Grogol Ditemukan Tewas

Petugas melakukan evakuasi jenazah Adi Kurniawan, 19, pemuda yang dilaporkan hilang usai nekat melompat ke Kali Banjir Kanal Barat (BKB), Grogol Petamburan, Jakarta Barat. (Istimewa) - Image

Petugas melakukan evakuasi jenazah Adi Kurniawan, 19, pemuda yang dilaporkan hilang usai nekat melompat ke Kali Banjir Kanal Barat (BKB), Grogol Petamburan, Jakarta Barat. (Istimewa)

Jasad korban ditemukan mengambang di kawasan Sungai Season City sekitar pukul 08.00 WIB, berjarak sekitar 1,5 kilometer dari titik awal kejadian.

Kepala Kantor SAR Jakarta selaku SAR Mission Coordinator (SMC) Desiana Kartika Bahari menuturkan, informasi awal penemuan jasad diterima petugas sekitar pukul 07.20 WIB di bawah kolong Jembatan Season City.

"Tim kemudian bergerak menuju lokasi dan pada pukul 08.00 WIB berhasil mengidentifikasi jasad tersebut sebagai korban yang sedang dalam pencarian," ujar Desiana, Senin (3/8).

Usai dievakuasi dari aliran sungai, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Kronologi Kejadian: Berawal dari Cekcok

Sebelum dilaporkan hilang pada Sabtu (1/8) malam, korban diketahui sempat terlibat perselisihan dengan kekasihnya di sekitar lokasi.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi kunci bernama Dian Safitri, insiden bermula saat korban melempar kunci sepeda motor saksi ke dalam aliran sungai.

Niat bertanggung jawab untuk mengambil kembali kunci tersebut justru berujung fatal. Korban nekat melompat dari atas jembatan ke aliran Kali BKB.

"Korban ingin bertanggung jawab untuk mengambil kunci tersebut dengan melompat dari jembatan dan berusaha berenang ke arah tanggul BKB Grogol, sehingga korban tidak bisa menggapai dan terbawa arus hingga tenggelam," ungkap Marulitua.

Editor: Bintang Pradewo
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