Nekat Lompat ke Kali BKB Usai Cekcok dengan Pacar, Pemuda di Grogol Ditemukan Tewas

Jasad korban ditemukan mengambang di kawasan Sungai Season City sekitar pukul 08.00 WIB, berjarak sekitar 1,5 kilometer dari titik awal kejadian.

Kepala Kantor SAR Jakarta selaku SAR Mission Coordinator (SMC) Desiana Kartika Bahari menuturkan, informasi awal penemuan jasad diterima petugas sekitar pukul 07.20 WIB di bawah kolong Jembatan Season City.

"Tim kemudian bergerak menuju lokasi dan pada pukul 08.00 WIB berhasil mengidentifikasi jasad tersebut sebagai korban yang sedang dalam pencarian," ujar Desiana, Senin (3/8).

Usai dievakuasi dari aliran sungai, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Kronologi Kejadian: Berawal dari Cekcok

Sebelum dilaporkan hilang pada Sabtu (1/8) malam, korban diketahui sempat terlibat perselisihan dengan kekasihnya di sekitar lokasi.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi kunci bernama Dian Safitri, insiden bermula saat korban melempar kunci sepeda motor saksi ke dalam aliran sungai.

Niat bertanggung jawab untuk mengambil kembali kunci tersebut justru berujung fatal. Korban nekat melompat dari atas jembatan ke aliran Kali BKB.