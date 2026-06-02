Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 3 Juni 2026 | 02.43 WIB

Tragis: Nikahi Calo Samsat yang Ngaku Polisi Berpangkat Kompol, Perempuan Ini Di-KDRT dan Dipaksa Minum Racun

Furba Indah, kuasa hukum korban (kanan), mendatangi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Jakarta Pusat, Selasa (2/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Furba Indah, kuasa hukum korban (kanan), mendatangi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Jakarta Pusat, Selasa (2/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimpa seorang perempuan berinisial MS. Furba Indah, kuasa hukum korban, resmi datang ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Jakarta Pusat pada Selasa (2/6).Kedatangan mereka bertujuan melaporkan kejanggalan dalam persidangan. Pelaku KDRT berinisial RM yang juga polisi gadungan, hanya dituntut hukuman ringan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kedok Polisi Gadungan Terbongkar usai Akad Nikah

Kisah pilu bermula saat MS mengenal RM pada tahun 2021. RM mengaku sebagai perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Polisi (Kompol). Korban percaya dengan status itu dan bersedia diajak menikah. Namun, kedok RM terbongkar setelah janji suci diucapkan.

RM bukan penegak hukum, melainkan makelar atau calo yang beroperasi di Samsat Polda Metro Jaya. MS menyadari hal ini setelah menikah. "Karena akad nikah sudah berlangsung, MS berusaha menerima kenyataan bahwa pria yang dinikahinya bukanlah anggota Polri," ucap Furba, Selasa (2/6).

Disiksa hingga Dipaksa Minum Racun Serangga

Penderitaan MS tidak berhenti. Setelah resmi menjadi suami, tabiat tempramental RM mulai keluar. Pelaku kerap melakukan penganiayaan fisik dan psikis keji terhadap korban. RM sering memukul, menampar, dan memaki istrinya. Ia bahkan tega mengurung MS di kamar mandi rumahnya sendiri.

Puncaknya, pelaku mencoba melakukan tindakan yang membahayakan nyawa korban. Hal ini membuat korban sangat takut. "Parahnya lagi RM pernah menyuruh MS untuk meminum racun serangga, namun itu ditolak MS, sehingga dirinya dipukuli oleh RM," ucap Furba.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Ahmad Dhani Kembali Mengunggah tentang Maia Estianty, Tegaskan Tidak Bermaksud Menyindir - Image
Entertainment

Ahmad Dhani Kembali Mengunggah tentang Maia Estianty, Tegaskan Tidak Bermaksud Menyindir

Rabu, 20 Mei 2026 | 14.32 WIB

Pisah Ranjang dengan Dede Sunandar, Karen Hertatum Jadi Korban KDRT dan Perselingkuhan - Image
Infotainment

Pisah Ranjang dengan Dede Sunandar, Karen Hertatum Jadi Korban KDRT dan Perselingkuhan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00.19 WIB

Tren Istri Gugat Cerai Suami di Surabaya Meningkat, Ekonomi hingga KDRT Jadi Pemicu - Image
Surabaya Raya

Tren Istri Gugat Cerai Suami di Surabaya Meningkat, Ekonomi hingga KDRT Jadi Pemicu

Selasa, 20 Januari 2026 | 02.04 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore