Tragis: Nikahi Calo Samsat yang Ngaku Polisi Berpangkat Kompol, Perempuan Ini Di-KDRT dan Dipaksa Minum Racun

Furba Indah, kuasa hukum korban (kanan), mendatangi Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Jakarta Pusat, Selasa (2/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimpa seorang perempuan berinisial MS. Furba Indah, kuasa hukum korban, resmi datang ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan di Jakarta Pusat pada Selasa (2/6).Kedatangan mereka bertujuan melaporkan kejanggalan dalam persidangan. Pelaku KDRT berinisial RM yang juga polisi gadungan, hanya dituntut hukuman ringan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kisah pilu bermula saat MS mengenal RM pada tahun 2021. RM mengaku sebagai perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Polisi (Kompol). Korban percaya dengan status itu dan bersedia diajak menikah. Namun, kedok RM terbongkar setelah janji suci diucapkan.
RM bukan penegak hukum, melainkan makelar atau calo yang beroperasi di Samsat Polda Metro Jaya. MS menyadari hal ini setelah menikah. "Karena akad nikah sudah berlangsung, MS berusaha menerima kenyataan bahwa pria yang dinikahinya bukanlah anggota Polri," ucap Furba, Selasa (2/6).
Penderitaan MS tidak berhenti. Setelah resmi menjadi suami, tabiat tempramental RM mulai keluar. Pelaku kerap melakukan penganiayaan fisik dan psikis keji terhadap korban. RM sering memukul, menampar, dan memaki istrinya. Ia bahkan tega mengurung MS di kamar mandi rumahnya sendiri.
Puncaknya, pelaku mencoba melakukan tindakan yang membahayakan nyawa korban. Hal ini membuat korban sangat takut. "Parahnya lagi RM pernah menyuruh MS untuk meminum racun serangga, namun itu ditolak MS, sehingga dirinya dipukuli oleh RM," ucap Furba.
