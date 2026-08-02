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Ryandi Zahdomo
Minggu, 2 Agustus 2026 | 17.32 WIB

Detik-detik Komandan Regu Damkar Cipayung Gugur di Tengah Tugas Pemadaman di Jaktim

Ilustrasi pemadam kebakaran memadamkan api. - Image

Ilustrasi pemadam kebakaran memadamkan api.

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti keluarga besar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta. Seorang Kepala Regu dari Sektor Cipayung, Andriyono, dilaporkan meninggal dunia saat berjuang menjalankan tugas pemadaman kebakaran di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (1/8).

Peristiwa tersebut terjadi di tengah operasi pemadaman tumpukan sampah di Jalan Penggilingan Baru, Kelurahan Dukuh. Laporan kebakaran pertama kali diterima pihak Gulkarmat pada pukul 07.02 WIB, yang langsung direspons dengan pengerahan 10 unit armada dan 50 personel ke lokasi kejadian.

Kronologi Penanganan Kebakaran di Kramat Jati

Petugas memulai operasi pemadaman sejak pukul 07.11 WIB. Berkat kesigapan tim di lapangan, perambatan api berhasil dilokalisir pada pukul 11.35 WIB sebelum memasuki tahap pendinginan pada pukul 13.15 WIB.

Di tengah proses mengurai material sampah yang mudah terbakar tersebut, almarhum Andriyono mengemban tugas krusial untuk memastikan ketersediaan pasokan air.

"Dalam pelaksanaan operasi tersebut, almarhum bertugas mencari sumber air sebagai bagian dari dukungan operasi dan tidak berada pada posisi penyerangan atau pemadaman api secara langsung," ungkap Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, Minggu (2/8). 

Sempat Mengeluh Nyeri Dada Saat Sambung Selang

Insiden ini terjadi ketika almarhum sedang melakukan penyambungan selang air. Secara tiba-tiba, almarhum mengeluhkan rasa nyeri yang hebat pada bagian dada.

Rekan-rekan sejawat yang berada di lokasi langsung bergerak cepat meminta bantuan medis. Setelah mendapatkan penanganan awal di area kebakaran, almarhum segera dievakuasi ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mendapatkan perawatan intensif.

Pihak tim medis RS Harapan Bunda sempat melakukan upaya resusitasi jantung paru (RJP). Namun, takdir berkata lain. Almarhum dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13.30 WIB. Diketahui, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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