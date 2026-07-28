Sebanyak 90 Personel Padamkan Kebakaran di Dekat Pasar Kebayoran Lama

JawaPos.com - Sebanyak 90 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan (Gulkarmat Jaksel) memadamkan kebakaran di Jalan Kramat I, tepatnya dekat Pasar Kebayoran Lama, Grogol Selatan, Selasa malam.

"Kami mengerahkan 22 unit atau 90 personel dalam pemadaman," kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Asril Rizal di Jakarta, Selasa.

Asril mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada 18.48 WIB dan langsung mulai melakukan pemadaman pada pukul 18.57 WIB.

Hingga kini, personel masih berusaha memadamkan si jago merah yang diduga berasal dari gudang penyimpanan. "Situasi merah atau masih terbakar," katanya.

Asril mengatakan masih melakukan pendataan terkait korban jiwa maupun luka, penyebab hingga taksiran kerugian.

Berdasarkan pantauan di lokasi pukul 20.09 WIB, sejumlah personel Gulkarmat Jakarta Selatan memadamkan api dengan mengerahkan lebih dari lima mobil pemadam.

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