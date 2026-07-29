Kuda Tercebur Tambak di Manyar Gresik, Damkar Turun Tangan Evakuasi

JawaPos.com – Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla) Kabupaten Gresik mendadak berdatangan ke kawasan tambak di Dusun Banyutami, Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Selasa (28/7).

Dari tepi tambak, para petugas melihat seekor kuda milik warga, Abdul Hadi, sedang berjuang untuk bisa keluar dari air.

Semua berawal saat Abdul Hadi sedang mencari rumput untuk pakan hewan peliharaannya itu. Ia membawa serta kudanya.

Ditinggal sebentar, sang kuda sudah beranjak tanpa disadari Abdul Hadi. Ketika menoleh ke arah kudanya, ia mendapati hewan tersebut sudah berada di tengah tambak dan tidak dapat menyelamatkan diri.

Panik melihat kuda kesayangannya masuk tambak, Abdul Hadi meminta bantuan pada warga sekitar untuk mengevakuasi.

Kabar itu pun terdengar oleh Navis, tetangga Abdul Hadi, dan Achmad Zulkifli Alfarishi, seorang anggota Pos Dukun P2 Kabupaten Gresik yang sedang lepas tugas.

Mereka segera menghubungi Posko damkarla Gresik untuk meminta bantuan penanganan dan evakuasi.

Usai menerima laporan, tim rescue Damkarla Gresik segera bergerak ke lokasi dengan satu unit mobil rescue jenis Panther beserta peralatan penunjang, seperti tali tampar dan alat pelindung diri.

Setelah menilai kondisi di lapangan, petugas bersama warga bergotong royong nyebur ke tambak untuk menyelematkan kuda yang terjebak.