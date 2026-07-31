Pramono Anung Tanggapi Mall Pasang Pagar, Isu Kerusuhan Agustus Tahun Lalu Kembali Mencuat?

JawaPos.com - Fenomena tak biasa mulai terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta. Sejumlah pengelola gedung kedapatan memasang pagar tinggi di area depan bangunan mereka, memicu spekulasi publik terkait potensi gangguan keamanan menjelang bulan Agustus.

Salah satu lokasi yang tengah disorot ialah Mal Kota Kasablanka (Kokas) di Jakarta Selatan. Area depan pusat perbelanjaan yang biasanya terbuka kini tampak dibentengi pagar tambahan. Langkah antisipasi ini menduga adanya kekhawatiran berulang atas insiden yang terjadi pada Agustus tahun lalu.

Menanggapi fenomena tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sudah mengamati perubahan yang terjadi di lapangan. Ia menilai langkah pemagaran tersebut lahir dari rasa cemas yang berlebihan dari para pengelola gedung.

Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta bersama jajaran aparat keamanan terus berkoordinasi untuk menjamin keselamatan warga. Ia berjanji akan meminta para pengelola gedung untuk melepas kembali pagar-pagar tinggi tersebut pada waktunya.

"Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati, mungkin bagian dari kekhawatiran. Tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali, karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik," ujar Pramono di Blok M, Jumat (31/7).

Ia menekankan bahwa konsentrasi pemerintah daerah adalah menjaga Jakarta agar tetap menjadi ruang publik yang aman dan inklusif bagi siapa saja.

Jaminan Keamanan untuk Warga Jakarta Terkait rumor kerusuhan, Pramono optimistis kondisi ibu kota akan tetap kondusif. Pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya.