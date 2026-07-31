Gubernur Pramono Buka Jakarta Sneaker Day di Blok M, Targetkan Transaksi Tembus Rp30 Miliar

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menaruh harapan besar terhadap gelaran Jakarta Sneaker Day (JSD) Blok M Festival 2026. Ia optimistis nilai transaksi gelaran tahun ini mampu melampaui capaian tahun sebelumnya yang menembus angka Rp30 miliar.

Optimisme tersebut disampaikan Pramono saat meninjau secara langsung festival budaya urban ini di Energetic Area, Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (31/7).

"Tahun lalu ketika diadakan di JCC, nilai transaksinya kurang lebih Rp30 miliar. Saya menaruh harapan besar, mudah-mudahan penyelenggaraan tahun ini bisa melampaui Rp30 miliar. Melihat antusiasme pengunjung yang luar biasa, saya yakin target tersebut bisa tercapai," ujar Pramono.

Pramono menilai, jika target transaksi tersebut berhasil terlampaui, hal itu menjadi bukti nyata bahwa sektor ekonomi kreatif di Jakarta terus melaju pesat sebagai salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia juga mengapresiasi transformasi Kawasan Blok M yang kini kembali bergairah. Menurutnya, keberhasilan menghidupkan kembali ruang publik ini merupakan buah manis dari kolaborasi strategis antara Pemprov DKI Jakarta, PT MRT Jakarta, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta.

"Saya masih ingat, mungkin satu tahun yang lalu tempat ini masih sangat sepi. Saya bersama Dirut MRT dan Kepala Dinas Parekraf mendorong agar kawasan ini kembali hidup. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melihat antusiasme pengunjung dan semaraknya Jakarta Sneaker Day," tuturnya.

Wadahi Berbagai Subsektor Kreatif Lebih dari sekadar ajang berkumpulnya para pencinta sneaker, JSD Blok M Festival 2026 hadir sebagai wadah lintas subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari industri fesyen, kecantikan, karya seni, musik, barang koleksi (collectible items), hingga kuliner.

Ke depan, Pramono berharap Kawasan Blok M dapat terus menjadi tuan rumah bagi lebih banyak kegiatan kreatif publik yang melibatkan masyarakat luas.