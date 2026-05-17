MRT dan Transjakarta Catat Rekor, Apakah Gen Z Mulai Tinggalkan Kendaraan Pribadi?

JawaPos.com - Jumlah pengguna transportasi publik di Jakarta sukses memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sepanjang tahun 2025, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mencatat lonjakan penumpang hingga mencapai 413,3 juta orang.

Dikutip dari Antara, angka fantastis ini naik 41,6 juta dari tahun sebelumnya, bahkan melesat dua kali lipat lebih jika dibandingkan dengan data tahun 2022 yang berada di angka 191 juta pengguna.

Menariknya, rata-rata harian penumpang Transjakarta kini menembus 1,4 juta orang. Dari total pergerakan tersebut, lebih dari 80 persen di antaranya didominasi oleh kelompok Generasi Z dan Milenial.

Tidak mau kalah, MRT Jakarta juga mencatat pertumbuhan yang serupa. Total penumpang MRT sepanjang tahun 2025 menyentuh angka 45,41 juta orang, atau setara dengan rata-rata 100 ribu penumpang per hari.

Angka ini melonjak signifikan dari tahun 2023 yang hanya berkisar di 91 ribu penumpang harian.

Banyak pihak menilai fenomena ini sebagai bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia mulai beralih total ke transportasi umum. Namun, benarkah demikian?

Membaca tren ini tanpa melihat peta Indonesia secara utuh bisa memicu kesimpulan yang terlalu dini. Sebab, realitas di Jakarta jelas berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

Bukan Sekadar Kesadaran Lingkungan, Ini Rahasia Jakarta Melonjaknya jumlah penumpang di ibu kota tidak terjadi begitu saja karena kesadaran kolektif yang tiba-tiba muncul. Di balik angka-angka tersebut, ada perbaikan fasilitas yang masif dan agresif.

Hingga saat ini, ekspansi rute Transjakarta telah melayani 233 jalur. Selain itu, revitalisasi besar-besaran dilakukan pada 46 dari 271 halte Bus Rapid Transit (BRT).