Stasiun MRT Bundaran HI - Stasiun Kota telah Terhubung lewat Terowongan Utara

JawaPos.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) menyelesaikan pembangunan terowongan jalur arah utara sepanjang sekitar 5,8 kilometer yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Kota, sehingga fase 1 dan fase 2A lintas utara-selatan kini tersambung dan menandai tonggak penting dalam progres pembangunan proyek tersebut.

"Dengan pencapaian tersebut, terowongan arah utara sepanjang sekitar 5,8 kilometer kini telah menghubungkan fase 1 dan fase 2A lin utara selatan MRT Jakarta," kata Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina di Jakarta, Kamis.

Weni mengatakan bahwa keberhasilan penyelesaian penggalian terowongan jalur arah utara ini merupakan tonggak penting dalam pembangunan Fase 2A MRT Jakarta yang berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penyelesaian ini ditandai dengan momen breakthrough, yakni saat mesin bor terowongan 1 berhasil mencapai titik akhir penggalian dan menembus sisi selatan Stasiun Mangga Besar.

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan tim kontraktor menggunakan tiga mesin bor terowongan untuk membangun terowongan arah utara pada fase 2A lin utara selatan ini.

Setiap mesin tersebut membangun sesuai dengan paket kontraknya, yaitu CP201 dari Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta menuju Harmoni, CP202 dari Harmoni menuju Mangga Besar, dan CP203 dari Mangga Besar menuju Kota.

Pada titik breakthough di sisi selatan Stasiun Mangga Besar ini, terowongan arah utara berada di kedalaman hingga 28 meter di bawah permukaan tanah.