8 Cara Naik MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI Tanpa Transit

Penumpang menggunakan moda transportasi MRT Jakarta di Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Anda yang ingin menuju kawasan Bundaran HI dari Jakarta Selatan, MRT Jakarta menjadi salah satu pilihan transportasi paling praktis.
Penumpang dari Stasiun Lebak Bulus tidak perlu berganti moda transportasi karena perjalanan bisa dilakukan langsung menggunakan MRT Jakarta Lin Utara-Selatan hingga Stasiun Bundaran HI.
Rute ini menjadi andalan bagi pekerja, wisatawan, maupun masyarakat yang ingin menghindari kemacetan ibu kota. Perjalanan berlangsung melewati 12 stasiun sebelum akhirnya tiba di Bundaran HI sebagai stasiun tujuan.
Berikut cara naik MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI tanpa transit.
Sebelum berangkat, pastikan kamu sudah menyiapkan alat pembayaran yang bisa digunakan di MRT Jakarta. Kamu dapat memakai tiket Single Trip, kartu uang elektronik seperti e-Money, Flazz, Brizzi, atau TapCash. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi MyMRTJ maupun QRIS.
Datang ke Stasiun MRT Lebak Bulus, kemudian masuk melalui gerbang utama. Lakukan tap-in di gate menggunakan kartu atau tiket yang telah disiapkan agar bisa mengakses area peron.
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