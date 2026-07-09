Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 9 Juli 2026 | 19.06 WIB

8 Cara Naik MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI Tanpa Transit

Penumpang menggunakan moda transportasi MRT Jakarta di Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Penumpang menggunakan moda transportasi MRT Jakarta di Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Anda yang ingin menuju kawasan Bundaran HI dari Jakarta Selatan, MRT Jakarta menjadi salah satu pilihan transportasi paling praktis.

Penumpang dari Stasiun Lebak Bulus tidak perlu berganti moda transportasi karena perjalanan bisa dilakukan langsung menggunakan MRT Jakarta Lin Utara-Selatan hingga Stasiun Bundaran HI.

Rute ini menjadi andalan bagi pekerja, wisatawan, maupun masyarakat yang ingin menghindari kemacetan ibu kota. Perjalanan berlangsung melewati 12 stasiun sebelum akhirnya tiba di Bundaran HI sebagai stasiun tujuan.

Berikut cara naik MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI tanpa transit.

1. Siapkan Metode Pembayaran

Sebelum berangkat, pastikan kamu sudah menyiapkan alat pembayaran yang bisa digunakan di MRT Jakarta. Kamu dapat memakai tiket Single Trip, kartu uang elektronik seperti e-Money, Flazz, Brizzi, atau TapCash. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi MyMRTJ maupun QRIS.

2. Masuk ke Stasiun Lebak Bulus

Datang ke Stasiun MRT Lebak Bulus, kemudian masuk melalui gerbang utama. Lakukan tap-in di gate menggunakan kartu atau tiket yang telah disiapkan agar bisa mengakses area peron.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
MRT dan Transjakarta Catat Rekor, Apakah Gen Z Mulai Tinggalkan Kendaraan Pribadi? - Image
Jabodetabek

MRT dan Transjakarta Catat Rekor, Apakah Gen Z Mulai Tinggalkan Kendaraan Pribadi?

Senin, 18 Mei 2026 | 03.40 WIB

Gibran Puas Progres MRT Jakarta Sesuai Jadwal, Intip Bocoran Tanggal Operasinya - Image
Jabodetabek

Gibran Puas Progres MRT Jakarta Sesuai Jadwal, Intip Bocoran Tanggal Operasinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 00.56 WIB

Komisi B DPRD DKI Dorong Optimalisasi Layanan MRT Jakarta - Image
Jabodetabek

Komisi B DPRD DKI Dorong Optimalisasi Layanan MRT Jakarta

Kamis, 7 Mei 2026 | 23.01 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore