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Ryandi Zahdomo
Rabu, 29 Juli 2026 | 03.53 WIB

Kebakaran di Dekat Pasar Kebayoran Lama, Api Berhasil Dilokalisasi

Personel Suku Dinas Gulkarmat Jaksel memadamkan kebakaran di Jalan Kramat I,dekat Pasar Kebayoran Lama, Grogol Selatan, Jakarta, Selasa (28/7/2026). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri) - Image

Personel Suku Dinas Gulkarmat Jaksel memadamkan kebakaran di Jalan Kramat I,dekat Pasar Kebayoran Lama, Grogol Selatan, Jakarta, Selasa (28/7/2026). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda permukiman warga di kawasan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jaksel, pada Selasa (28/7) malam. Insiden dekat Pasar Kebayoran Lama ini membuat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan mengerahkan puluhan armada ke lokasi.

Petugas menerima laporan awal dari warga sekitar pukul 18.48 WIB. Tim pemadam bergerak cepat dan tiba di lokasi titik kenal Masjid Mudiya Sin dekat Toko Baju Ananda Baru 2 dalam waktu lima menit.

Ratusan Personel Dikirim Bertahap

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan Asril Rizal menuturkan, pengerahan pasukan untuk menjinakkan si jago merah dilakukan secara bertahap. Ini untuk mengatasi kebakaran bangunan rumah tinggal tersebut.

"Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 18.55 WIB dan tindakan awal pemadaman langsung dimulai dua menit kemudian," ujarnya, Selasa (28/7).

Pihak Gulkarmat Jakarta Selatan mengerahkan total 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 185 personel ke tempat kejadian perkara (TKP). Operasi pemadaman dipimpin Perwira Piket Poengky Hermingto, didampingi Bintara Piket Yusuf Setiawan dan Bintara Data Agus Taufik Hidayat.

Status Terkini: Api Berhasil Dilokalisasi

Upaya keras ratusan personel di lapangan mulai membuahkan hasil dalam waktu satu jam. Sekitar pukul 20.05 WIB, api berhasil dilokalisir agar tidak meluas ke pemukiman atau area pasar lain. "Alhamdulillah. Sudah lokalisasi (apinya, Red.)," katanya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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