Kebakaran di Dekat Pasar Kebayoran Lama, Api Berhasil Dilokalisasi

JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda permukiman warga di kawasan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jaksel, pada Selasa (28/7) malam. Insiden dekat Pasar Kebayoran Lama ini membuat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan mengerahkan puluhan armada ke lokasi.

Petugas menerima laporan awal dari warga sekitar pukul 18.48 WIB. Tim pemadam bergerak cepat dan tiba di lokasi titik kenal Masjid Mudiya Sin dekat Toko Baju Ananda Baru 2 dalam waktu lima menit.

Ratusan Personel Dikirim Bertahap Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan Asril Rizal menuturkan, pengerahan pasukan untuk menjinakkan si jago merah dilakukan secara bertahap. Ini untuk mengatasi kebakaran bangunan rumah tinggal tersebut.

"Unit pertama tiba di lokasi pada pukul 18.55 WIB dan tindakan awal pemadaman langsung dimulai dua menit kemudian," ujarnya, Selasa (28/7).

Pihak Gulkarmat Jakarta Selatan mengerahkan total 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 185 personel ke tempat kejadian perkara (TKP). Operasi pemadaman dipimpin Perwira Piket Poengky Hermingto, didampingi Bintara Piket Yusuf Setiawan dan Bintara Data Agus Taufik Hidayat.