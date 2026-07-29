Kebakaran Hanguskan Toko Sembako di Putat Jaya Surabaya, Barang Dagangan Ludes

JawaPos.com – Erana Triastuti hanya bisa terduduk lemas melihat kobaran api di hadapannya, Rabu (29/7) pagi.

Si jago merah dengan cepat melahap toko sembako miliknya di Jalan Putat jaya Sekolahan, Sawahan, Surabaya.

Hampir seluruh barang dagangan di toko berukuran 5x12 meter itu ludes terbakar, nyaris tanpa sisa untuk diselamatkan.

"Untuk yang terbakar satu toko yang menjual sembako terbakar habis," ujar Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim, Rabu (29/7) sebagaimana dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Pihaknya mendapat laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 06.00. dengan cepat, unit-unit mobil pemadam mendatangi lokasi.

Namun, saat petugas tiba di lokasi, api sudah membesar membakar toko sembako. DPKP mengerahkan sebanyak 10 unit tempur untuk memadamkan api.

Petugas melakukan upaya pemadaman dan dilanjutkan dengan pembasahan untuk memastikan tidak ada sisa titik api. Pembasahan dinyatakan selesai pukul 07.00.

Rokhim menambahkan, kebakaran itu sempat merembet ke toko di sebelahnya. Beruntung, toko perabotan plastik itu hanya terimbas pada bagian atap dengan ukuran 5 x 5 meter persegi.

Api tidak sampai merembet ke bawah, tempat barang dagangan berbahan plastik yang tentu mudah terbakar. "Korban nihil. Penyebab belum diketahui," imbuh Rokhim.