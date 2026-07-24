Lilin saat Mati Lampu Berujung Tragedi di Sukabumi, 3 Kakak Beradik Meninggal Dunia

JawaPos.com - Peristiwa tragis melanda Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Kamis (23/7) malam. Sebuah rumah panggung hangus dilalap si jago merah sekitar pukul 19.30 WIB dan mengakibatkan tiga anak meninggal dunia usai terjebak di dalam kamar.

Ketiga korban teridentifikasi bernama Aljenar Malik Saputro (siswa SD), Saka Asadek (PAUD), dan Shakila Almahira Quenza (balita). Saat musibah terjadi, ketiganya dilaporkan sedang tertidur pulas di ruangan yang sama.

Diduga Dipicu Nyala Lilin Saat Pemadaman Listrik Dikutip dari Radar Sukabumi (JawaPos Group), Kapolsek Nyalindung, Iptu M. Yanuar Fajar, mengungkapkan bahwa insiden kebakaran ini diduga kuat berasal dari nyala lilin yang digunakan sebagai penerangan alternatif. Sebelum kebakaran terjadi, wilayah setempat memang mengalami pemadaman listrik sejak pukul 18.00 WIB.

"Kronologinya, anak pertama menyalakan lilin di ruang tamu karena mati lampu. Setelah itu korban tidur, lalu terjadi kebakaran," ujar Yanuar, Jumat (24/7).

Konstruksi rumah panggung yang didominasi material kayu membuat kobaran api berkobar sangat cepat hingga menimbun para korban. Yanuar menambahkan, luka bakar yang dialami ketiga bocah tersebut mencapai hampir 100 persen.

"Kami masih mendalami apakah kamar korban dalam keadaan terkunci atau tidak saat kebakaran terjadi," paparnya.