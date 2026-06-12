Kapolda Metro Jaya Ingatkan Pengamanan Demo Mahasiswa di Jakarta hanya Satu Komando

JawaPos.com - Jumlah personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi demo mahasiswa di Jakarta hari ini bertambah dari 4.151 menjadi 6.088 orang. Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri mengingatkan instruksi untuk ribuan personel tersebut hanya satu komando.

Personel sebanyak itu terdiri atas 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel dari Polda Metro Jaya, dan 586 personel dari jajaran polres. Kepada ribuan personel tersebut, Komjen Asep mengingatkan tidak ada pergerakan yang dilakukan tanpa instruksi.

”Seluruh tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi,” ucap Asep pada Jumat (12/6).

Perintah itu dia tegaskan saat memimpin Apel sebelum ribuan personel tersebut digelar ke titik tugas masing-masing. Dia juga menekankan agar jajarannya selalu mengedepankan komunikasi persuasif dalam menghadapi dinamika massa aksi di lapangan.

”Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, humanis, terukur, dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasi hari ini, lanjut Asep, merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilayani dan dijaga. Karena itu, dia juga memastikan tidak ada anak buahnya yang membawa atau menggunakan senjata api dalam pengamanan aksi tersebut.

”Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya,” pesannya.

Usai pelaksanaan apel, ribuan personel gabungan tersebut langsung bergerak ke beberapa titik seperti Gedung DPR-MPR, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Kuda, dan beberapa di sekitar Cikini Raya. Petugas juga digerakkan ke beberapa ruas jalan sebagai antisipasi kepadatan arus lalu lintas.