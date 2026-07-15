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Ryandi Zahdomo
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.10 WIB

Pramono Anung Lantik 239 Pejabat Fungsional Jakarta, Guru Sekolah Dapat Mandat Khusus

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Senin (22/6). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com) - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Senin (22/6). (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik dan mengambil sumpah janji jabatan terhadap 239 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/7).

Dari ratusan pejabat yang dilantik, sektor pendidikan mendominasi dengan total 150 orang guru yang resmi mengemban jabatan fungsional baru.

Dalam kesempatan itu, Pramono menitipkan pesan kepada para tenaga pendidik yang baru dilantik, khususnya mereka yang ditempatkan di sekolah-sekolah unggulan.

Ia menginginkan adanya peningkatan mutu pendidikan yang signifikan di seluruh wilayah Jakarta.

"Saya mengharapkan bahwa pendidikan di Jakarta yang sudah selama ini berjalan baik, saya minta untuk ditingkatkan. Terutama bagi guru-guru yang baru saja dilantik sebagai pejabat fungsional, karena banyak di antara mereka adalah guru-guru di sekolah-sekolah yang favorit," ujar Pramono usai pelantikan, Rabu (15/7).

Menurut dia, peran guru tidak hanya penting dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pendidikan, seperti KJP Plus, KJMU, pengembangan Sekolah Rakyat, serta persiapan LPDP Jakarta pada 2027.

Program-program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

"Saya sungguh berharap saudara-saudara bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan meninggalkan legacy bagi kemajuan Jakarta sesuai bidang tugas masing-masing," tambahnya.

Selain para guru, Pramono juga melantik pejabat fungsional di berbagai bidang strategis untuk memperkuat pelayanan publik.

Antara lain 16 analis hukum, 13 administrator kesehatan, 13 perawat, 7 arsiparis, 6 pembina jasa konstruksi, dan 6 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Editor: Bayu Putra
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