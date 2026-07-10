Pramono Anung Benarkan Kabar 3 Pekerja Proyek Perpipaan Air Bersih Tewas

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membenarkan informasi terkait tewasnya tiga pekerja proyek perpipaan air bersih pada Kamis (9/7).
Kendati demikian, dia menyebutkan insiden itu bukan terjadi di internal PAM Jaya, melainkan pada pihak subkontraktor pelaksana proyek.
"Peristiwa tersebut terjadi bukan di PAM JAYA, melainkan di pihak subkontraktor yang sedang melaksanakan pekerjaan," kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Jumat (10/7).
Dia menjelaskan ketiga korban dalam insiden tersebut meliputi satu orang warga negara asing (WNA) yang berasal dari China dan dua warga negara Indonesia (WNI).
Menurut dia, insiden itu terjadi saat subkontraktor sedang bekerja.
Namun meski kejadian itu bukan dari pihak internal PAM Jaya, Pramono tetap memastikan seluruh proses penanganan terhadap para korban sudah dilakukan.
"Saat ini, seluruh penanganan terhadap para korban telah dilakukan. Jadi, informasi tersebut benar adanya," ungkap Pramono.
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