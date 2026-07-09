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Antara
Kamis, 9 Juli 2026 | 19.14 WIB

Akses Transportasi kian Mudah, Gubernur DKI Pramono Anung Sebut Pengunjung JIS Naik 300 Persen saat Weekend

Pembukaan stasiun KRL JIS membuat akses transportasi ke stadion tersebut semakin mudah. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Pembukaan stasiun KRL JIS membuat akses transportasi ke stadion tersebut semakin mudah. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan saat ini, jumlah pengunjung Jakarta International Stadium (JIS) pada akhir pekan naik hingga 300 persen sejak akses transportasi di kawasan tersebut dipermudah.

“Sekarang, transportasi ke JIS sudah jauh lebih mudah. Bahkan, kemarin ketika Sabtu-Minggu, orang datang ke JIS itu naik lebih dari 300 persen, dan itu juga pada sore dan malam hari,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

Dia mengungkapkan JIS saat ini juga mulai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga pada malam hari.

Seperti diketahui, Pramono bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah meresmikan Stasiun KRL JIS dan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol.

Pramono mengaku bahagia dengan peresmian stasiun dan jembatan tersebut. Ia juga menyebutkan hal itu merupakan salah satu impiannya yang terwujud untuk ibu kota.

Menurut Pramono, salah satu masa depan Jakarta berada di kawasan tersebut. Ia menilai cepat atau lambat, tempat tersebut pasti akan menjadi salah satu daerah ataupun tempat yang banyak dikunjungi masyarakat.

Dia pun berharap tempat tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tak hanya stasiun dan JPO-nya, Pramono juga berpesan agar lapangan JIS dapat dimaksimalkan dengan baik.

“Jangan sampai setiap pertandingan, ada konser satu-dua, berhentinya dua-tiga bulan. Itu nggak boleh terjadi lagi. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin tempat ini pasti akan menjadi tempat yang sangat diminati oleh berbagai kelompok masyarakat,” tutur Pramono. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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