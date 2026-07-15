Pramono Anung Lirik Dana CSR hingga KLB untuk Perbaiki JPO Tendean Jaksel

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencari solusi pasca robohnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Raya Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan kembali infrastruktur penyeberangan ini menjadi prioritas utama, meskipun anggaran resmi dari Dinas Bina Marga belum tersedia.

Insiden robohnya JPO tersebut dipicu oleh truk pengangkut alat berat borepile atau crane yang menabrak struktur jembatan pada Selasa (14/7) dini hari.

Benturan keras tersebut membuat konstruksi jembatan rusak parah hingga harus dibongkar total demi keselamatan pengguna jalan.

Solusi Cepat: Lirik CSR hingga KLB Pramono menuturkan, pihaknya tengah mengkaji sejumlah opsi pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.

"Kalau Bina Marga menyampaikan bahwa belum akan dibangun karena memang pasti anggarannya belum ada, maka dengan demikian, saya akan mencarikan ruang apakah melalui APBD Perubahan, atau dana-dana CSR (Corporate Social Responsibility), atau dana-dana KLB (Koefisien Lantai Bangunan), atau kami mengundang strategic partner untuk membangun itu," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/7).

Pramono menyatakan bahwa penanganan JPO Tendean tidak boleh ditunda terlalu lama karena posisinya yang sangat krusial bagi mobilitas masyarakat sekitar.

"Karena lokasi itu adalah lokasi yang sangat padat dan strategis, harus segera ada JPO untuk menyelesaikan persoalan di lapangan. Jadi, itu yang paling penting," tegasnya.

Proses Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi Masih Bergulir Penyelidikan awal menunjukkan bahwa kecelakaan ini murni disebabkan oleh kelalaian pengemudi truk bernomor polisi B 9077 UFU.