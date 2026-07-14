JPO Tendean Patah Ditabrak Crane, Transjakarta Pastikan Tetap Beroperasi Normal

Halte bus Transjakarta Tendean. (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Mobilitas masyarakat yang biasa menggunakan layanan Transjakarta di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, dipastikan tidak terganggu. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberikan garansi bahwa operasional bus tetap berjalan normal dan aman, meskipun terjadi insiden truk pengangkut crane menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan tersebut hingga patah.
Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani menegaskan, armada bus tetap dikerahkan untuk melayani kebutuhan transportasi warga secara prima dengan mengutamakan aspek keselamatan.
"Layanan Transjakarta beroperasi normal melayani pelanggan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan," ujar Ayu, Selasa (14/7).
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Dua Rute Transjakarta Dipastikan Tetap Melintas
Ayu menjelaskan, ada dua rute bus Transjakarta yang jalurnya melewati kawasan terdampak insiden tersebut. Kedua rute tersebut adalah rute 7Q (Cawang Cililitan - Blok M) dan rute 6U (Pasar Minggu - Blok M).
Pihaknya memastikan bahwa armada yang diturunkan pada koridor ini berukuran sedang, sehingga tetap dapat melintas dengan baik.
"Kedua rute menggunakan bus medium dan masih bisa melintas dengan aman," tambah Ayu.
Kondisi JPO Kritis dan Harus Dibongkar Total
Sebelumnya, sebuah truk pengangkut alat berat (crane) menghantam JPO di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/7). Benturan keras tersebut mengakibatkan struktur JPO bergeser parah dan salah satu tiang penopangnya patah.
Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal, mengonfirmasi bahwa tingkat kerusakan jembatan sudah masuk kategori sangat kritis. Struktur yang tidak stabil ini membahayakan keselamatan publik jika tidak segera dievakuasi.
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