Fondasi JPO Tendean Rusak Parah Dihantam Truk, Pembongkaran Segera Dilakukan

JawaPos.com - Sebuah insiden kecelakaan truk pengangkut crane yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, memaksa petugas melakukan pembongkaran total jembatan tersebut, Selasa (14/7). Langkah ini diambil setelah struktur pondasi tiang JPO dinyatakan rusak berat akibat hantaman keras dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Peristiwa yang terjadi tepat di depan Hotel Terraz Tree, Kecamatan Mampang Prapatan ini berlangsung pada Selasa dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Mampang menuju Blok M mengalami kemacetan sejak pagi hari.

Antisipasi Kemacetan, Dishub DKI Terjunkan Puluhan Personel

Guna mengurai kemacetan yang mulai mengular, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat dengan mengerahkan 30 petugas ke lapangan. Penjagaan difokuskan pada titik-titik krusial di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan skenario mitigasi lalu lintas guna meminimalkan dampak kemacetan selama proses evakuasi berlangsung.

"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk penanganan di lokasi. Dishub telah memitigasi empat titik pengaturan lalu lintas, yaitu di turunan Mampang, flyover Mampang, lokasi kejadian, dan Traffic Light Pasar Santa. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan saat kendaraan berat mulai melakukan proses evakuasi dan pembongkaran JPO," ujar Bernad, Selasa (14/7).

Fondasi JPO Rusak Berat dan Harus Segera Dibongkar

Kerusakan pada struktur penopang jembatan dinilai terlalu berisiko jika dipertahankan. Berdasarkan hasil asesmen cepat di lapangan, bagian dasar tiang penyangga mengalami kerusakan struktural yang fatal.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, Rifki Rismal, menegaskan bahwa pembongkaran JPO merupakan jalan satu-satunya demi menjamin keselamatan publik.