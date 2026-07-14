Selundupkan 12 Motor Curian Pakai Truk Angkut Kasur, Ditangkap di Tol Cikupa Tangerang

Polsek Tambora gagalkan penyelundupan 12 motor curian ke Sumatra di Tol Cikupa Tangerang. (Istimewa)
JawaPos.com - Upaya penyelundupan belasan unit sepeda motor yang diduga hasil curian ke Pulau Sumatera digagalkan aparat kepolisian.
Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora menyergap sebuah truk yang mengamuflase barang curiam tersebut di balik tumpukan perabot rumah tangga hingga mainan anak-anak.
Aksi kejar-kejaran sempat terjadi sebelum petugas akhirnya menghentikan truk bermuatan mencurigakan tersebut di kawasan Exit Tol Cikupa, Kabupaten Tangerang.
Langkah taktis ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam Operasi Berantas Jaya tahun 2026.
Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat menjelaskan, pengungkapan ini bermula dari aduan masyarakat, Selasa (7/7). Warga melaporkan adanya aktivitas mencurigakan dari sebuah truk yang diduga membawa kendaraan hasil kejahatan.
"Informasi awal menyebutkan truk tersebut akan melintas di kawasan Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat," ujar AKP Wahyu, Selasa (14/7).
Mendapat laporan, Tim Tiger langsung bergerak cepat ke lokasi. Namun, setibanya di Tubagus Angke, truk target ternyata sudah meluncur masuk ke dalam jalan tol.
Petugas segera melakukan pelacakan intensif hingga mendeteksi keberadaan truk di ruas Tol Cikupa. Tanpa membuang waktu, pengejaran dilakukan hingga kendaraan besar tersebut berhasil dihentikan di Exit Tol Cikupa.
Saat dilakukan pemeriksaan intensif, polisi menemukan tumpukan perabot rumah tangga yang disusun rapi. Namun, di balik tumpukan tersebut, tersimpan belasan unit sepeda motor.
"Kami menemukan satu truk yang mengangkut 12 unit sepeda motor. Seluruh kendaraan ditumpuk dan disamarkan dengan berbagai barang rumah tangga serta mainan anak-anak," jelas AKP Wahyu.
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