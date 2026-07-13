Polisi masih Buru Erlan, Terduga Pelaku Pembunuhan ASN Bangkalan di Bandara Juanda

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Siko Sesario Putra Suma mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus dugaan pembunuhan ASN Bangkalan, yang jasadnya ditemukan dalam mobil di Bandara Juanda. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Hampir tiga pekan pasca ditemukannya jasad seorang ASN Pemkab Bangkalan dalam mobil di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, polisi belum juga berhasil menangkap terduga pelaku, Senin (13/7).
Korban bernama Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah. Semasa hidup, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.
Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Siko Sesario Putra Suma mengatakan bahwa kasus tersebut sedang didalami oleh penyidik. Termasuk menangkap terduga pelaku bernama Erlan alias E.
“Masih penyelidikan, nanti kalau sudah update, kami rilis, ya," ujar AKP Siko kepada JawaPos.com setelah menghadiri konferensi pers join investigasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Senin (13/7).
Sebagai informasi, masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada 24 Juni 2026 lalu.
Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online, Rabu siang (24/6). Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova.
Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6). Mobil itu tak pernah keluar lagi hingga ditemukan jasad perempuan.
Kejanggalan mulai terendus ketika rekaman CCTV menunjukan korban tidak datang seorang diri. Saat memasuki kawasan bandara, mobil dikemudikan seorang pria bermasker dan satu orang lagi berada di kursi penumpang.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland