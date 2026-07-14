Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Rabu, 15 Juli 2026 | 04.24 WIB

Pelaku Bom Rakitan MAN 3 Padang Korban Bullying di Sekolah, Polisi Fokus Pemulihan

Ilustrasi bullying di sekolah. (Freepik).&nbsp; - Image

Ilustrasi bullying di sekolah. (Freepik).&nbsp;

JawaPos.com - Aparat kepolisian mendapati fakta mengejutkan dari pelaku ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), berinisial R.

Remaja berusia 17 tahun itu diduga menjadi korban bullying di sekolah, yang menjadikan dia berbuat nekat dengan merakit bom. Karena itu, polisi akan mengupayakan pemulihan terhadap R.

Fakta tersebut diperoleh setelah petugas mengamankan R dan mendalami motif di balik aksinya pada Kami siang (17/4).

Menurut Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Susmelawati Rosya, R mengalami tekanan psikologis lantaran kerap menjadi objek ejekan teman-temannya.

”Jadi (korban itu) objek ejekan teman-temannya, (makanya) dia berbuat seperti itu,” ungkap Rosya.

Tekanan psikologis yang dialami oleh pelaku merupakan akumulasi dari yang ia alami selama ini. Dia diduga menjadi korban perundungan secara terus-menerus. Akibatnya, R merasa tertekan.

Temuan itu membuat polisi mengambil langkah untuk memulihkan kondisi psikologis pelaku, alih-alih penegakan hukum atas aksi yang dia lakukan di sekolahnya.

”Kami fokus pemulihan anak, karena anak melakukan itu bukan jaringan seperti yang kita pikirkan. Kami melakukan pemulihan-pemulihan ke arah lain takut terpapar lebih parah,” jelas dia.

Ledakan di MAN 3 Padang terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Peristiwa itu sontak membuat seisi sekolah geger. Apalagi setelah petugas keamanan menemukan beberapa benda mencurigakan lainnya.

Di antaranya kotak hitam, tas hitam, telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng, baut, dan beberapa barang lainnya yang ditemukan di lokasi kejadian.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Berdalih Hanya Iseng, Pelaku Ancaman Bom SDN Srengseng Sawah Tetap Jadi Tersangka - Image
Jabodetabek

Berdalih Hanya Iseng, Pelaku Ancaman Bom SDN Srengseng Sawah Tetap Jadi Tersangka

Selasa, 14 Juli 2026 | 22.38 WIB

Bukan Pertama Kali, Pelaku Ancaman Bom di SDN Srengseng Sawah Pernah Teror RT di Tempat Tinggalnya - Image
Jabodetabek

Bukan Pertama Kali, Pelaku Ancaman Bom di SDN Srengseng Sawah Pernah Teror RT di Tempat Tinggalnya

Selasa, 14 Juli 2026 | 15.38 WIB

Pramono Anung Jamin KBM SDN 15 Srengseng Sawah Jaksel Normal Meski ada Teror Bom - Image
Jabodetabek

Pramono Anung Jamin KBM SDN 15 Srengseng Sawah Jaksel Normal Meski ada Teror Bom

Selasa, 14 Juli 2026 | 04.00 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore