Pelaku Bom Rakitan MAN 3 Padang Korban Bullying di Sekolah, Polisi Fokus Pemulihan

Ilustrasi bullying di sekolah. (Freepik).
JawaPos.com - Aparat kepolisian mendapati fakta mengejutkan dari pelaku ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), berinisial R.
Remaja berusia 17 tahun itu diduga menjadi korban bullying di sekolah, yang menjadikan dia berbuat nekat dengan merakit bom. Karena itu, polisi akan mengupayakan pemulihan terhadap R.
Fakta tersebut diperoleh setelah petugas mengamankan R dan mendalami motif di balik aksinya pada Kami siang (17/4).
Menurut Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Susmelawati Rosya, R mengalami tekanan psikologis lantaran kerap menjadi objek ejekan teman-temannya.
”Jadi (korban itu) objek ejekan teman-temannya, (makanya) dia berbuat seperti itu,” ungkap Rosya.
Tekanan psikologis yang dialami oleh pelaku merupakan akumulasi dari yang ia alami selama ini. Dia diduga menjadi korban perundungan secara terus-menerus. Akibatnya, R merasa tertekan.
Temuan itu membuat polisi mengambil langkah untuk memulihkan kondisi psikologis pelaku, alih-alih penegakan hukum atas aksi yang dia lakukan di sekolahnya.
”Kami fokus pemulihan anak, karena anak melakukan itu bukan jaringan seperti yang kita pikirkan. Kami melakukan pemulihan-pemulihan ke arah lain takut terpapar lebih parah,” jelas dia.
Ledakan di MAN 3 Padang terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Peristiwa itu sontak membuat seisi sekolah geger. Apalagi setelah petugas keamanan menemukan beberapa benda mencurigakan lainnya.
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Di antaranya kotak hitam, tas hitam, telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng, baut, dan beberapa barang lainnya yang ditemukan di lokasi kejadian.
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