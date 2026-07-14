JPO Tendean Patah Ditabrak Truk Crane, Ini 4 Jalur Alternatif Hindari Macet Parah

JawaPos.com - Kawasan Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengalami kelumpuhan arus lalu lintas yang cukup parah, Selasa (14/7). Sebuah truk pengangkut alat berat crane menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di lokasi tersebut hingga mengalami kerusakan fatal pada struktur bangunan.

Insiden ini membuat kondisi jembatan sangat kritis karena salah satu tiang penyangganya patah. Akibatnya, arus kendaraan yang mengarah ke Blok M mengalami gangguan dan perlambatan parah karena proses penanganan di lapangan.

Dishub DKI Minta Pengendara Hindari Jalan Kapten Tendean

Dampak dari kecelakaan ini memicu kemacetan panjang di sekitar area Mampang dan Tendean. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menghindari ruas jalan tersebut.

"Hindari Jalan Kapten Tendean. Arah Blok M mengalami gangguan lalu lintas. Saat ini lokasi sedang dalam proses penanganan oleh petugas sehingga arus lalu lintas mengalami perlambatan," kata Budi, Selasa (14/7).

4 Jalur Alternatif Menghindari Kemacetan Tendean

Guna mengurai penumpukan kendaraan selama proses evakuasi badan truk dan pembongkaran JPO, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah rute pengalihan.

Bagi Anda yang biasa melintasi kawasan Mampang dan Tendean, berikut adalah 4 rute alternatif yang bisa dilalui:

- Jalan HR Rasuna Said

- Jalan Gatot Subroto

- Jalan Kemang Raya

- Jalan Antasari

Pihak Dishub DKI juga mengingatkan para pengguna jalan yang terpaksa melintas di sekitar area terdampak untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Pengendara diminta mematuhi seluruh instruksi petugas serta marka jalan di lokasi demi keselamatan bersama.

Kondisi JPO Kritis dan Harus Dibongkar Total

Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rifki Rismal, mengonfirmasi bahwa JPO yang berlokasi di depan Hotel Terraz Tree tersebut sudah tidak mungkin bisa diperbaiki lagi dan harus segera dibongkar.

"Gak bisa diperbaiki. Mesti dibongkar karena satu kakinya patah. Sementara masih disangga sama truknya," ujar Rifki, Selasa (14/7).