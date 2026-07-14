Awas Macet! Truk Crane Tabrak JPO di Tendean Hingga Kaki Jembatan Patah, Sudin Bina Marga Jaksel: Tidak Bisa Diperbaiki

JawaPos.com - Sebuah truk pengangkut alat berat (crane) menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (14/7). Insiden ini mengakibatkan struktur JPO bergeser parah dan satu kakinya patah, sehingga jembatan tersebut dipastikan tidak dapat diperbaiki lagi.

Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rifki Rismal, mengonfirmasi bahwa kondisi jembatan saat ini sangat kritis dan membahayakan jika tidak segera ditangani.

"Gak bisa diperbaiki. Mesti dibongkar karena satu kakinya patah. Sementara masih disangga sama truknya," ujar Rifki, Selasa (14/7).

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas dari patroli telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan dan memantau perkembangan situasi di lapangan.

Jalur Lalin Arah Blok M Terganggu, Pengendara Diminta Menghindar

Dampak dari insiden ini, arus lalu lintas di kawasan Jalan Kapten Tendean mengalami kelumpuhan dan perlambatan yang cukup signifikan, terutama yang mengarah ke Blok M.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengimbau, seluruh pengguna jalan untuk mengalihkan rute perjalanannya guna menghindari penumpukan kendaraan. Saat ini, petugas gabungan sedang berupaya melakukan proses penanganan di depan Hotel Terraz Tree, tempat insiden tersebut terjadi.

"Hindari Jalan Kapten Tendean. Arah Blok M mengalami gangguan lalu lintas. Saat ini lokasi sedang dalam proses penanganan oleh petugas sehingga arus lalu lintas mengalami perlambatan," ujar Budi, Selasa (14/7).

Rekomendasi Jalur Alternatif dari Dishub DKI

Untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi proses evakuasi badan truk serta JPO yang rusak, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah rute alternatif yang bisa dilalui oleh masyarakat.