Tarif Transjakarta Bakal Naik, Pemprov DKI Tambah Daftar Warga Penerima Kartu Layanan Gratis

Petugas Transjakarta mengarahkan calon penumpang di halte Manggarai, Jakarta, Rabu (6/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggodok rencana kenaikan tarif Transjakarta dalam waktu dekat. Kendati demikian, masyarakat diminta tidak cemas karena Pemprov DKI juga berencana memperluas daftar kelompok warga yang digratiskan dari biaya perjalanan.
Langkah ini sengaja disiapkan sebagai bantalan sosial untuk mengantisipasi dampak langsung jika kenaikan tarif transportasi massal tersebut resmi diketok palu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, proses pembahasan mengenai tarif baru Transjakarta masih terus berjalan intensif. Pemerintah daerah kini fokus mematangkan mitigasi agar kebijakan ini tidak memberatkan kelompok rentan.
"Kalau nanti akan ada penyesuaian harga, maka pasti ada golongan yang akan terkena," ujar Pramono di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/7).
Sebagai solusi, Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI berencana menambah daftar kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi. Skema ini dipastikan akan menambah panjang daftar penerima manfaat yang sebelumnya sudah berjalan.
"Nah kami sedang menghitung kelompok mana yang mungkin kita akan berikan tambahan di luar yang 15 yang sudah kita putuskan. Apakah itu nanti menjadi tambah enam (kelompok masyarakat) dan sebagainya, segera akan diputuskan," lanjut Pramono.
Berdasarkan data perencanaan Pemprov DKI Jakarta, terdapat 6 golongan kelompok masyarakat baru yang diusulkan masuk ke dalam daftar perluasan KLG, yaitu:
1. Pendamping penyandang disabilitas berat
2. Pasien rujukan rutin
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